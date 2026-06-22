Ovih 13 namirnica nikad ne biste trebali jesti nakon isteka roka

Ilustracija: Ello on Unsplash

Datumi na pakiranju hrane često zbunjuju potrošače. Iako oznaka na proizvodu ne znači uvijek da je hrana pokvarena, postoje namirnice kod kojih se preporučeni rokovi ne bi smjeli ignorirati.

Podijeli

Oglas

Stručnjaci upozoravaju da izgled, miris i okus nisu uvijek pouzdani pokazatelji sigurnosti hrane. Neke bakterije mogu se razvijati bez vidljivih znakova kvarenja, zbog čega određene proizvode treba baciti čim prijeđu preporučeni rok uporabe.

Nije svaki datum na pakiranju rok trajanja

Na prehrambenim proizvodima najčešće se nalaze različite oznake:

"Sell by" – datum do kojeg trgovina smije držati proizvod u prodaji

"Use by" – preporučeni datum do kojeg je proizvod najbolje kvalitete

"Best before" ili "Best if used by" – datum do kojeg su okus i kvaliteta na vrhuncu

Kodirani datumi proizvodnje – oznake koje proizvođači koriste za praćenje serija proizvoda

Važno je znati da većina ovih oznaka ne predstavlja strogi sigurnosni rok. Ipak, kod određenih namirnica ne isplati se riskirati, piše Danas.rs.

Zamjene za jaja

Tekuće zamjene za jaja imaju znatno kraći rok trajanja od svježih jaja u ljusci.

Nakon otvaranja preporučuje se potrošnja unutar tri do pet dana, dok neotvoreno pakiranje uglavnom može stajati oko deset dana u hladnjaku.

Meki sirevi

Za razliku od tvrdih sireva poput cheddara ili goude, meki sirevi puno su podložniji kvarenju.

Ricotta, krem sir i kozji sir trebali bi se potrošiti ubrzo nakon otvaranja. Ricotta se preporučuje iskoristiti unutar sedam dana, a krem sir unutar dva tjedna.

Umaci i namazi iz staklenki

Majoneza, ketchup, senf, salsa i slični proizvodi ne traju neograničeno dugo nakon otvaranja.

Preporučeni rokovi su: salsa – do mjesec dana majoneza – do dva mjeseca BBQ umak – do četiri mjeseca ketchup – do šest mjeseci senf – do godinu dana

Ako primijetite promjenu boje, neugodan miris ili odvajanje tekućine, proizvod odmah bacite.

Krumpir salata, francuska salata i slična jela

Salate na bazi jaja, krumpira, tjestenine ili tune idealno su okruženje za razvoj bakterija.

Bez obzira jesu li kupljene ili pripremljene kod kuće, preporučuje se konzumacija unutar tri do pet dana.

Hladno prešani sokovi

Nepasterizirani hladno prešani sokovi bogati su hranjivim tvarima, ali i osjetljiviji na razvoj bakterija.

Najbolje ih je popiti što prije nakon kupnje te uvijek provjeriti preporuke proizvođača.

Svježe meso

Kod svježeg mesa često se nalazi oznaka "sell by", koja je prvenstveno namijenjena trgovcima.

Nakon kupnje meso bi trebalo što prije pripremiti ili zamrznuti.

Mljeveno meso

Mljeveno meso spada među najrizičnije prehrambene proizvode.

Preporuka je da se iskoristi ili zamrzne najkasnije dva dana nakon kupnje, bez obzira radi li se o junetini, svinjetini, puretini ili janjetini.

Suhomesnati proizvodi i delikatesna mesa

Šunka, pureća prsa, pečenica i drugi narezani proizvodi uglavnom su sigurni tri do pet dana nakon otvaranja.

Posebnu opasnost predstavlja bakterija listerija, koja se može razvijati čak i na temperaturama hladnjaka.

Ako meso postane sluzavo ili promijeni miris, treba ga odmah baciti.

Riba

Svježa riba ne bi trebala stajati u hladnjaku dulje od jednog do dva dana nakon kupnje.

Ako je ne planirate pripremiti odmah, najbolje ju je zamrznuti.

Lisnato zeleno povrće

Čak i oprane i zapakirane salate mogu sadržavati bakterije poput Escherichije coli.

Zbog toga se ne preporučuje njihova konzumacija nakon isteka datuma navedenog na pakiranju.

Mliječni proizvodi s kraćim rokom trajanja

Jogurti, vrhnje i mliječni deserti mogu razviti štetne bakterije prije nego što se pojave promjene u okusu ili mirisu.

Ako su dugo otvoreni stajali u hladnjaku, bolje ih je ne konzumirati.

Gotova jela iz hladnjaka

Ostaci ručka, kuhana jela i hrana za van uglavnom su sigurni tri do četiri dana nakon pripreme.

Nakon toga značajno raste rizik od razvoja bakterija.

Pakirane salate i sendviči

Sendviči koji sadrže meso, sir ili majonezu, kao i gotove salate iz trgovina, namijenjeni su brzoj potrošnji.

Ako su prešli preporučeni datum uporabe, stručnjaci savjetuju da ih bacite.

Kad ste u dvojbi, nemojte riskirati

Iako datum na pakiranju nije jedini pokazatelj sigurnosti hrane, kod proizvoda poput mesa, ribe, mekih sireva i gotovih salata preporučuje se dodatni oprez.

Trovanje hranom može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe, pa je nekoliko bačenih namirnica ipak manja šteta od nekoliko dana oporavka zbog probavnih problema.