Koje su najčešće zablude o zdravoj prehrani?

Uredba (EZ) br. 1924/2006 o prehrambenim tvrdnjama propisuje dvije različite oznake. Proizvod „bez masti” smije sadržavati najviše 0,5 grama masti na 100 grama ili 100 mililitara. Oznaka „s niskim udjelom masti” dopuštena je do 3 grama na 100 grama, odnosno do 1,5 grama na 100 mililitara kod tekućina. Nijedna od tih tvrdnji ne ograničava količinu šećera ili soli. Mast u hrani nosi okus i daje punoću, pa proizvođači njezin nedostatak kod voćnih jogurta, preljeva za salatu ili keksa često nadoknađuju šećerom, škrobom ili solju. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da slobodni šećeri čine manje od 10 posto dnevnog energetskog unosa, a sol ne više od 5 grama dnevno. Tablica hranjivih vrijednosti na poleđini pakiranja zato je pouzdaniji vodič od tvrdnje otisnute na prednjoj strani. Budući da su vrijednosti obvezno iskazane na 100 grama, u trgovini je lako usporediti proizvod s oznakom i njegovu običnu inačicu.