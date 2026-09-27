Nova studija otkrila koliko cjelovitih žitarica treba jesti dnevno za zdravije srce

Američko udruženje za srce preporučuje konzumiranje namirnica od cjelovitih žitarica, ali ne navodi određenu količinu koju bi trebalo pojesti svakoga dana. Razlog je to što ne postoji jedna količina za koju se može jasno reći da je najučinkovitija niti ona koja bi odgovarala svakom čovjeku, njegovu organizmu, genetici i životnom stilu, rekla je Lichtenstein, koja je bila glavna autorica prehrambenih smjernica te neprofitne organizacije objavljenih u ožujku.