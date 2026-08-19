Ove namirnice trebate baciti iz hladnjaka nakon dva dana

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Obroci koji su prije samo 48 sati bili potpuno sigurni za jelo danas to više ne moraju biti. Stručnjaci upozoravaju da hlađenje hrane ne zaustavlja u potpunosti razvoj bakterija, a među namirnicama koje se brzo kvare su nedovoljno termički obrađeno meso, salate, kao i riža i tjestenina.

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Hlađenje samo usporava razmnožavanje većine patogena, dok pojedini mikroorganizmi mogu preživjeti, pa čak i nastaviti polagano rasti na niskim temperaturama.

Konzumacija nepravilno čuvane hrane može izazvati trovanje – od blagih želučanih tegoba do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, piše klix.ba.

Ovo su četiri vrste namirnica koje, prema savjetima stručnjaka za sigurnost hrane, ne biste trebali čuvati dulje od dva dana:

Nedovoljno termički obrađeno meso i morski plodovi

Srednje ili slabo pečeni burgeri, odresci i tuna mogu sadržavati opasne bakterije poput E. coli, Listerije ili Salmonelle. Budući da proteini pogoduju bržem razmnožavanju bakterija, ostatke je potrebno dobro zagrijati i izbjegavati njihovo dugo čuvanje u hladnjaku. Ako je hrana dulje stajala na sobnoj temperaturi, najsigurnije ju je odmah baciti.

Salate i lisnato povrće

Sirovo povrće u vlažnom okruženju predstavlja idealnu podlogu za razvoj patogena. Sjeckanjem zelenog povrća oslobađaju se vlaga i hranjive tvari koje ubrzavaju rast bakterija. Što dulje pripremljena salata stoji u hladnjaku, rizik od kontaminacije je veći, iako će uvenuli listovi često vizualno upozoriti da više nije za konzumaciju prije nego što postane opasna za zdravlje.

Riža i tjestenina

Bakterija Bacillus cereus uzrokuje takozvani „sindrom pržene riže“. Može preživjeti kuhanje, a ako se riža ili tjestenina ostave na sobnoj temperaturi, može se razmnožavati i proizvoditi toksine koji uzrokuju povraćanje i proljev.

Treba izbjegavati staru praksu ostavljanja riže na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi – toplu rižu potrebno je što prije podijeliti u manje posude i staviti u hladnjak.

Velike količine pripremljene hrane (umaci, juhe i variva)

Sporo hlađenje gustih jela poput umaka od rajčice, juha ili gulaša nosi visok rizik. Kada se velika količina vruće hrane stavi u duboku posudu, njezina unutrašnjost dugo ostaje topla, što može omogućiti stvaranje toksina otpornih na naknadno podgrijavanje.