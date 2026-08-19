nisu sigurne za jelo
Ove namirnice trebate baciti iz hladnjaka nakon dva dana
Obroci koji su prije samo 48 sati bili potpuno sigurni za jelo danas to više ne moraju biti. Stručnjaci upozoravaju da hlađenje hrane ne zaustavlja u potpunosti razvoj bakterija, a među namirnicama koje se brzo kvare su nedovoljno termički obrađeno meso, salate, kao i riža i tjestenina.
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Hlađenje samo usporava razmnožavanje većine patogena, dok pojedini mikroorganizmi mogu preživjeti, pa čak i nastaviti polagano rasti na niskim temperaturama.
Konzumacija nepravilno čuvane hrane može izazvati trovanje – od blagih želučanih tegoba do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, piše klix.ba.
Ovo su četiri vrste namirnica koje, prema savjetima stručnjaka za sigurnost hrane, ne biste trebali čuvati dulje od dva dana:
Nedovoljno termički obrađeno meso i morski plodovi
Srednje ili slabo pečeni burgeri, odresci i tuna mogu sadržavati opasne bakterije poput E. coli, Listerije ili Salmonelle. Budući da proteini pogoduju bržem razmnožavanju bakterija, ostatke je potrebno dobro zagrijati i izbjegavati njihovo dugo čuvanje u hladnjaku. Ako je hrana dulje stajala na sobnoj temperaturi, najsigurnije ju je odmah baciti.
Salate i lisnato povrće
Sirovo povrće u vlažnom okruženju predstavlja idealnu podlogu za razvoj patogena. Sjeckanjem zelenog povrća oslobađaju se vlaga i hranjive tvari koje ubrzavaju rast bakterija. Što dulje pripremljena salata stoji u hladnjaku, rizik od kontaminacije je veći, iako će uvenuli listovi često vizualno upozoriti da više nije za konzumaciju prije nego što postane opasna za zdravlje.
Riža i tjestenina
Bakterija Bacillus cereus uzrokuje takozvani „sindrom pržene riže“. Može preživjeti kuhanje, a ako se riža ili tjestenina ostave na sobnoj temperaturi, može se razmnožavati i proizvoditi toksine koji uzrokuju povraćanje i proljev.
Treba izbjegavati staru praksu ostavljanja riže na radnoj površini dok se potpuno ne ohladi – toplu rižu potrebno je što prije podijeliti u manje posude i staviti u hladnjak.
Velike količine pripremljene hrane (umaci, juhe i variva)
Sporo hlađenje gustih jela poput umaka od rajčice, juha ili gulaša nosi visok rizik. Kada se velika količina vruće hrane stavi u duboku posudu, njezina unutrašnjost dugo ostaje topla, što može omogućiti stvaranje toksina otpornih na naknadno podgrijavanje.
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