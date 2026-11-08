Ljudi s visokim kvocijentom inteligencije ne troše živce na ovih osam svakodnevnih stvari

Profesorica psihologije Carol Dweck govorila je o tome kako različiti načini razmišljanja o vlastitoj inteligenciji mogu utjecati na spremnost za učenje. Osobe s fiksnim načinom razmišljanja vjeruju da se njihove sposobnosti ne mogu mijenjati, odnosno da su ili pametne ili nisu. Zbog toga im je često važnije ostaviti dojam inteligentne osobe nego doista nešto naučiti. Izbjegavaju teške zadatke jer smatraju da bi njihov trud mogao pokazati kako nisu dovoljno sposobne.