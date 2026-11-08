Open AI / ChatGPT

Na TikToku i Instagramu širi se novi trend nazvan "ferritin face", odnosno "lice koje otkriva manjak željeza". Korisnici tvrde da se niske zalihe željeza mogu prepoznati po tamnim podočnjacima, blijedoj koži, ispucalim usnama, ispadanju kose i lomljivim noktima. No liječnici upozoravaju da se nedostatak željeza ne može dijagnosticirati samo na temelju izgleda.

Podijeli

Oglas

„Ferritin face nije medicinska dijagnoza. Međutim, može biti naznaka da se nešto događa”, rekla je za BBC liječnica Aziza Sesay.

Može li se manjak željeza vidjeti na licu?

Feritin je protein koji skladišti željezo u organizmu, dok hemoglobin prenosi kisik krvlju. Zalihe željeza mogu se iscrpiti i prije nego što se razvije anemija pa osoba može imati simptome nedostatka željeza iako joj je hemoglobin još uvijek uredan.

Hematolog Drew Provan ističe da je nemoguće odrediti razinu željeza prema izgledu lica. Osobe s izraženom anemijom mogu biti blijede, a umor može pridonijeti nastanku podočnjaka, no takvi su znakovi nepouzdani.

Liječnica Sesay dodaje da promjene boje kože mogu biti manje uočljive kod osoba tamnije puti.

Iskustvo žene koja je prepoznala simptome

Lucy (32), koja na društvenim mrežama govori o gubitku kose, 2021. godine počela je osjećati umor i lupanje srca, a kosa joj je pojačano ispadala.

Nakon što su joj prvotni nalazi proglašeni urednima i dijagnosticiran generalizirani anksiozni poremećaj, naknadna pretraga pokazala je razinu željeza od samo 12 mikrograma po litri.

Kaže da joj je koža izgledala sivkasto, a kosa postala suha i lomljiva. Razliku nakon oporavka opisala je kao „dan i noć”.

Zašto je važna krvna pretraga?

Liječnici naglašavaju da je za potvrdu nedostatka željeza potrebna krvna pretraga, ali i utvrđivanje uzroka. Među mogućim uzrocima su obilne menstruacije, nedovoljan unos željeza, krvarenje iz probavnog sustava i poremećaji apsorpcije.

Nedostatak željeza često se liječi tabletama, no uzimanje dodataka bez potvrđene dijagnoze može biti štetno i odgoditi otkrivanje ozbiljnijeg problema.

Željezo se može unositi i hranom, primjerice mesom, grahom, lećom i zelenim lisnatim povrćem.

Sesay društvene mreže naziva „dvosjeklim mačem”: Mogu potaknuti ljude da potraže pomoć, ali i navesti ih na pogrešno samodijagnosticiranje.