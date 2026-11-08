Možete ih pokušati prevariti, ali teško ćete uspjeti: Ovi horoskopski znakovi odmah nanjuše laž

Primjerice, ako im kolega kaže da nije uspio završiti zadatak jer je imao sastanak, a nedugo zatim spomene da je cijelo jutro proveo kod kuće, Djevice će vjerojatno zapaziti tu nedosljednost. Ipak, neće odmah zaključiti da ih netko laže. Radije će postaviti još koje pitanje kako bi razjasnile što se doista dogodilo.