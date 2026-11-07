više mogućnosti
Zašto vas pas neprestano prati po stanu? Evo što se krije iza njegova ponašanja
Svakodnevne navike vašeg psa mogu mnogo otkriti o tome kako se osjeća.
Oglas
Neki vlasnici pasa kod kuće gotovo nikada nemaju trenutak samo za sebe. Njihov ih ljubimac uporno prati iz prostorije u prostoriju, čak i kada odu samo po čašu vode. Iako se takvo ponašanje može činiti simpatičnim, iza njega se ne krije uvijek isti razlog.
Važno je obratiti pozornost na to kada vas pas počinje pratiti i kako se pritom ponaša. Je li opušten, pažljivo prati svaki vaš pokret ili postaje nemiran čim nestanete iz njegova vidokruga? Ti detalji mogu pomoći u razumijevanju njegova ponašanja.
Što se krije iza takvog ponašanja?
Pas često jednostavno želi biti u vašoj blizini jer se uz vas osjeća sigurno. No moguće je i da očekuje poslasticu, šetnju ili igru jer je vaše kretanje već povezao s ugodnim iskustvima.
Ponekad traži zabavu zbog dosade ili nedostatka aktivnosti. U takvim slučajevima mogu mu pomoći dulje šetnje tijekom kojih može istraživati mirise, igra i jednostavne aktivnosti koje potiču razmišljanje, piše Dnevnik.hr, a prenosi Metropolitan.si.
Situacija je drukčija ako pas osjeća uznemirenost kada niste u njegovoj blizini. Pretjerano lajanje ili cviljenje, uništavanje predmeta, pojačano slinjenje i pokušaji bijega mogu upućivati na separacijsku anksioznost, odnosno tjeskobu zbog odvajanja od vlasnika.
Ako takvi znakovi prate njegovo neprestano praćenje vlasnika, preporučuje se potražiti savjet veterinara ili stručnjaka za ponašanje pasa.
S druge strane, ako vas pas prati oduvijek, pritom je opušten i bez problema ostaje sam kod kuće, uglavnom nema razloga za zabrinutost.
Posebnu pozornost treba obratiti na iznenadne promjene u ponašanju, osobito kod starijih pasa, jer one mogu biti povezane s bolovima, zdravstvenim problemima ili promjenama osjetila i kognitivnih sposobnosti.
Zato je važno promatrati cjelokupno ponašanje psa, a ne samo činjenicu da vas neprestano prati u stopu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas