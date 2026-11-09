Reagirati se isplati već na plus dva jer se prognozirana temperatura odnosi na zrak na određenoj visini iznad tla, dok je u najnižem sloju, tik uz gredicu, često hladnije. U udolinama i na najnižem dijelu vrta hladan zrak skuplja se poput vode u lokvi, pa se mraz ondje može pojaviti i kad je na terasi uz kuću sve u redu. Takva mjesta vrtlar s vremenom prepozna po prvim posmeđenim listovima.