Uzmimo obitelj koja planira kupiti televizor, igračku za dijete i zimsku jaknu. U prvom tjednu akcije sniženi su televizori, jakne dolaze na red tjedan kasnije, kada se televizori već vrate na staru cijenu, a igračke pojeftine tek pred kraj mjeseca. Kupac tako u trgovinu dolazi tri puta, i svaki mu dolazak otvara priliku za kupnju koju nije planirao. Trgovci koji kupce zainteresiraju i za sadašnje i za buduće ponude mogu računati na veću potrošnju i u mjesecima koji slijede.