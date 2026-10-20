više štete nego koristi
Pet stvari koje nikada ne trebate koristiti za čišćenje toaleta
Čišćenje toaleta spada u rutinske poslove u domaćinstvu, ali rijetko kada razmišlja mo o tome kakav utjecaj upotrijebljena sredstva i pribor imaju na same sanitarije.
Neadekvatni kemijski preparati i grubi alati mogu trajno oštetiti školjku i vodovodne instalacije. Stručnjaci iz oblasti vodoinstalacija upozoravaju na pet uobičajenih proizvoda i metoda koje nikada ne biste trebali koristiti prilikom čišćenja toaleta, piše Klix.
Zašto je izbor sredstava za čišćenje važan?
Prirodno je pretpostaviti da najjača kemijska sredstva i oštri pribor daju najbolje rezultate. Međutim, stručne analize i preporuke vodoinstalatera pokazuju suprotno: Agresivne kemikalije i grubu opremu treba izbjegavati u rutini čišćenja kupaonice.
Glavni problem leži u oštećenju materijala. Većina toaletnih školjki obložena je zaštitnom porculanskom glazurnom površinom. Kada jaki čistači ili grubi alati načnu taj zaštitni sloj, porculan postaje porozan, čime se stvara podloga za brže nakupljanje bakterija i prljavštine. Dodatno, određeni kemijski sastojci uništavaju unutarnje gumene i plastične dijelove vodokotlića, kao i kompletne instalacije.
Pet stvari koje nikada ne trebate koristiti za čišćenje toaleta
Tablete za vodokotlić
Iako su izuzetno praktične i popularne, vodoinstalateri naglašavaju da je njihova upotreba jedna od najčešćih grešaka.
Tablete za vodokotlić izjedaju gumene brtve i plastične komponente unutar kotlića, čime se drastično skraćuje njihov životni vijek. Kada brtva poput odvodnog ventila propadne, voda počinje neprestano curiti u školjku. Tablete nude trenutnu pogodnost, ali zamjena unutarnjih dijelova kotlića stvara nepotrebne troškove.
Izbjeljivač i agresivne kemikalije
Intezivna dezinfekcijska svojstva izbjeljivača čine ga čestim izborom, ali njegova dugotrajna upotreba nanosi više štete nego koristi.
Moderni toaleti imaju specijalne glazure koje olakšavaju održavanje. Ako izbjeljivač ili druge jake kemikalije dugo stoje u školjci, oni postupno uništavaju taj sloj. Bez glatke zaštitne površine, toalet brže skuplja prljavštinu i zahtijeva znatno češće čišćenje.
Abrazivni pribor za ribanje
Čelična vuna i oštre žičane spužve nepravratno oštećuju porculan. Osim što stvaraju vidljive i ružne ogrebotine, narušavaju površinu i čine je pogodnom za razvoj bakterija.
Ljudi se često iznenade kada čuju da pregrubim ribanjem mogu uništiti toalet. Mnogi koriste čeličnu vunu misleći da će tako temeljitije očistiti površinu, ali time samo grebu porculan. Kada se zaštitni sloj ošteti, mrlje se lakše primaju, a održavanje postaje daleko teže.
Vruća voda
Ulijevanje izuzetno vruće ili ključale vode u toaletnu školjku – što se često radi u pokušaju odčepljivanja – nosi velik rizik. Nagla promjena temperature uzrokuje termički šok, uslijed kojeg porculanska školjka može trenutno napuknuti.
Domaće mješavine različitih kemikalija
U slučaju nedostatka namjenskih sredstava, miješanje različitih kućnih kemikalija treba strogo izbjegavati zbog ozbiljnih opasnosti po zdravlje.
Proizvodi na bazi izbjeljivača i amonijaka nikada se ne smiju kombinirati. Pare koje nastaju spajanjem ovih kemikalija izuzetno su opasne, posebno u malim i slabije provjetrenim prostorijama.
Za sigurno i temeljito čišćenje toaleta, stručnjaci preporučuju jednostavnije i blaže metode. Standardna četka sa srednje tvrdim vlaknima u kombinaciji s blagim čistačem pruža optimalne rezultate za svakodnevnu higijenu.
Odlično rješenje za uklanjanje mrlja od tvrde vode i kamenca može biti i alkoholni ocat. Ocat je siguran, pristupačan i efikasan ako se ostavi da djeluje neko vrijeme prije ribanja.
Za čišćenje vanjskih površina školjke preporučuje se mekana krpa koja neće ostaviti ogrebotine.
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