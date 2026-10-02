"SAMA NAMJESTI UTIČNICU"
FOTO / Platila renoviranje kupaonice, dobila kaos: Pločice krivo postavljene, majstor joj zaprijetio policijom
Jedna žena iz Srbije objavila je na Redditu fotografije kupaonice nakon renoviranja, a prizori loše postavljenih pločica, neurednih fuga i viseće utičnice izazvali su brojne reakcije korisnika.
Renoviranje kupaonice samo po sebi može biti stresno, no jednoj ženi iz Srbije problemi su počeli tek nakon što su radovi završeni. Fotografije kupaonice koje je objavila na Redditu privukle su velik broj komentara, a korisnici su ostali iznenađeni viđenim stanjem.
Na fotografijama se mogu vidjeti neuredno postavljene pločice, fuge različite širine, kao i tragovi prljavštine i ljepila na pojedinim površinama. Posebnu pozornost privukla je električna utičnica koja je ostala visjeti iz zida.
"Prijetio je da će me prijaviti policiji"
Prema njezinim riječima, međutim, izgled kupaonice nije bio jedini problem. Kada je pokušala ponovno kontaktirati majstora, njegov ju je odgovor dodatno iznenadio, prenosi Jutarnji list.
„Kada sam ga nazvala da sredi kaos i dovrši posao, rekao mi je da utičnicu znam sama namjestiti i da ga više ne uznemiravam jer će me prijaviti policiji“, napisala je u objavi.
U raspravi koja se razvila ispod njezine objave korisnici Reddita dotaknuli su se i pitanja plaćanja majstora. Dio njih smatra da izvođaču ne bi trebalo isplatiti cijeli iznos dok posao nije završen i provjeren.
„Nikad ne daš novac prije završetka. Zlatno pravilo“, napisao je jedan korisnik.
"Svaki kut pločice mu bježi..."
Drugi je savjetovao vlasnici kupaonice da pronađe novog, provjerenog majstora i cijelo iskustvo shvati kao pouku za ubuduće.
Jedan od komentatora posebno je upozorio na problem koji se možda ne vidi odmah na fotografijama, odnosno na mogućnost da su pločice loše pričvršćene.
„Svaki kut pločice mu bježi, fuge su različite debljine. Kladim se da ispod nema dovoljno ljepila čim to s vidljive strane izgleda ovako“, napisao je, dodajući da bi se problemi mogli pokazati i kasnije.
Drugi korisnik osvrnuo se na stanje utičnice i nered koji je ostao nakon radova. „Kako je moguće da je netko toliko zaprljao utičnicu? Pa valjda se zato utičnica i vadi, da je omotaš zaštitnom papirnatom trakom kako je poslije ne bi morao čistiti“, napisao je.
"Ovaj majstor se morao potruditi da zabrlja"
U raspravi se, međutim, našlo i nekoliko pozitivnih iskustava s majstorima. Jedna korisnica navela je da je sama renovirala cijelu kuću, dok je izvođač kojeg je angažirala svoj posao odradio toliko dobro da nakon njegova odlaska gotovo nije imala što čistiti.
„Ne postoji nijedan centimetar kojim nisam zadovoljna“, napisala je. Dodala je da je žena koju je angažirala za čišćenje nakon renoviranja uglavnom samo ispolirala prozore i dezinficirala kupaonice.
Još jedan korisnik podijelio je iskustvo svoje supruge, koja je sama postavila pločice u hodniku i kuhinji.
„Nikada prije to nije radila, a izgleda profesionalno. To mi govori da se ovaj majstor morao potruditi da toliko zabrlja“, napisao je.
Objava na Redditu tako je otvorila pitanje s kojim se susreću mnogi koji su barem jednom renovirali stan ili kuću – kako pronaći pouzdanog majstora i što učiniti kada izvedeni radovi ne odgovaraju dogovoru.
U ovom slučaju, sudeći prema fotografijama koje je žena objavila, preostalo joj je pronaći drugog majstora koji će popraviti ono što je prvi napravio.
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