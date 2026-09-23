Kako na efikasan način očistiti glavu tuša?

Ilustracija: Igal Ness on Unsplash

Ako ste primijetili da je pritisak vode pod tušem oslabio ili da voda ne izlazi ravnomjerno, uzrok bi mogle biti naslage kamenca i nečistoća. Stručnjaci za čišćenje savjetuju da se glava tuša redovito održava, a za to vam nisu potrebna skupa sredstva ni posebni alati.

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Za učinkovito čišćenje dovoljan je obični ocat, plastična vrećica, gumica, stara četkica za zube ili mekana krpa te ručnik, prenosi Klix.ba.

Postupak je vrlo jednostavan. U plastičnu vrećicu ulijte dovoljno octa kako bi glava tuša mogla biti potpuno uronjena. Vrećicu zatim pričvrstite gumicom i ostavite da glava tuša stoji u octu najmanje jedan sat.

Nakon toga uklonite vrećicu i pustite vodu nekoliko minuta kako biste isprali ostatke octa i otopljene nečistoće. Vanjske dijelove glave tuša prebrišite čistom krpom, a po potrebi tvrdokorne naslage uklonite starom četkicom za zube.

Koliko često treba ponavljati ovaj postupak ovisi o tvrdoći vode i količini kamenca, no stručnjaci preporučuju da se glava tuša čisti otprilike jednom mjesečno kako bi zadržala dobar protok vode i dulje trajala.