"politički motivirano"
Trumpov sin stao u obranu Russella Branda: "Postao je meta jer se okrenuo vjeri i desnici"
Donald Trump Jr., najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stao je u obranu britanskog komičara Russella Branda, koji je u ponedjeljak osuđen na deset i pol godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada. Trump Jr. smatra da kazna nema toliko veze s počinjenim kaznenim djelima koliko s Brandovim nedavnim približavanjem kršćanstvu i političkoj desnici.
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Brand (51) je osuđen na londonskom sudu Southwark Crown Court nakon što ga je porota 5. studenoga proglasila krivim za silovanje jedne žene i seksualno zlostavljanje još triju. Porota ga je oslobodila triju drugih optužbi, uključujući dvije za silovanje.
Gostujući u ponedjeljak u vlastitoj emisiji Triggered na platformi Rumble, Trump Jr. ustvrdio je da je riječ o politički motiviranom postupku i primjeru nejednakog pravosuđa. Pritom je povukao paralelu sa situacijom u SAD-u, tvrdeći da se slični problemi događaju i s druge strane Atlantika, piše NY Post.
Njegova je glavna teza da je Brand postao meta tek nakon što se udaljio od dotadašnjeg javnog imidža, počeo kritizirati establišment, okrenuo konzervativnim političkim stavovima i prihvatio kršćanstvo.
Trump Jr. je problematizirao i dokaze na temelju kojih je Brand osuđen. Tvrdio je da nije bilo forenzičkih dokaza, DNK tragova ni policijskih prijava iz vremena navodnih napada, već da se presuda temelji na iskazima svjedokinja o događajima od prije više desetljeća.
Međutim, kaznena djela za koja je Brand proglašen krivim dogodila su se između 2004. i 2009. godine, a ne 1999., kako je sugerirao Trumpov sin.
Optužbe su se pojavile nakon Brandova zaokreta
Trump Jr. također je postavio pitanje zašto se žene nisu ranije javile s optužbama, podsjećajući da je Brand u vrijeme svoje najveće popularnosti bio u braku s pjevačicom Katy Perry. Njih dvoje vjenčali su se 2010., godinu dana nakon posljednjeg kaznenog djela za koje je komičar osuđen.
Optužbe protiv Branda prvi su put javno objavljene 2023. godine, nakon zajedničke istrage britanskih medija The Timesa, The Sunday Timesa i televizijske postaje Channel 4. U međuvremenu se Brand preusmjerio na internetske emisije i komentiranje društvenih i političkih tema, a 2024. godine postao je kršćanin.
Upravo je taj njegov zaokret Trump Jr. istaknuo kao mogući razlog zbog kojeg je postao meta progona. Ustvrdio je i da je kazna za Branda stroža od kazni koje, prema njegovim tvrdnjama, dobivaju počinitelji seksualnih zločina u drugim slučajevima u Velikoj Britaniji.
Trump Jr. nije jedina poznata osoba koja je javno kritizirala presudu. Bivša voditeljica Fox Newsa Megyn Kelly nazvala ju je sramotnom i političkim progonom, dok je milijarder Elon Musk na društvenoj mreži X ocijenio da je riječ o nepravednoj odluci.
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