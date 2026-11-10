Brandova bivša djevojka Jemima Goldsmith progovorila o nasilju i otkrila zašto je šutjela

Goldsmith je Branda optužila za "nasilje, prisilnu kontrolu i zlostavljanje" dok su njih dvoje bili zajedno. U vezi su bili 2014. oko godinu dana. Kazala je kako je 2014. "bila prisiljena pozvati policiju da ga odvedu iz njezina doma tijekom nasilnog incidenta", ali je tada odlučila ne podizati optužnicu.