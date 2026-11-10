SILOVANJE I NASILJE
Brandova bivša djevojka Jemima Goldsmith progovorila o nasilju i otkrila zašto je šutjela
Bivša djevojka Russella Branda, Jemima Goldsmith, progovorila je o tomu da je i nju zlostavljao, nakon što je glumac osuđen za silovanje i seksualne napade.
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Goldsmith je Branda optužila za "nasilje, prisilnu kontrolu i zlostavljanje" dok su njih dvoje bili zajedno. U vezi su bili 2014. oko godinu dana. Kazala je kako je 2014. "bila prisiljena pozvati policiju da ga odvedu iz njezina doma tijekom nasilnog incidenta", ali je tada odlučila ne podizati optužnicu.
Tko je Jemima Goldsmith?
U opširnoj izjavi na društvenim mrežama ova je 52-godišnjakinja napisala da se "divi svim hrabrim ženama koje su istupile na Brandovu suđenju" te da je sretna i da joj je laknulo što se "konačno suočio s pravdom".
TV producentica Goldsmith ujedno je i bivša supruga bivšega pakistanskog premijera i igrača kriketa Imrana Khana, kći pokojnog milijardera poduzetnika Sir Jamesa Goldsmitha i sestra bivšega konzervativnog ministra vlade Zaca Goldsmitha.
Russell Brand (51) je u ponedjeljak osuđen na 10 i pol godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i seksualni napad.
Goldsmith, majka dvoje djece objasnila je da je odlučila ne pokretati pravni postupak protiv Branda zbog nasilnog incidenta iz 2014. jer je bila zabrinuta zbog utjecaja medijske pažnje na njezinu djecu, koja su tada bili tinejdžeri.
Jemima Goldsmith has accused Russell Brand of 'violence, coercive control and abuse' while the two were in a relationship.— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) November 10, 2026
The Times' investigations correspondent Charlotte Wace, who worked on the Brand story, says his conviction does 'empower women' to 'speak out'. pic.twitter.com/YzHpFZ7gec
Šutjela je do presude, ali pomagala je novinarima
U ponedjeljak navečer na platformi X je napisala: "Iako je moja bol u vezi s ovim događajem izblijedila, bilo je to teško razdoblje u mojem životu i ostavilo je trajan utjecaj."
Goldsmith je rekla i da Branda nije vidjela niti je s njim razgovarala od 2014. Kazala je i da je pomogla novinarima, koji su razotkrili i javno iznijeli optužbe protiv njega te je bila spremna svjedočiti o njegovu nasilju.
Goldsmithine su optužbe uslijedile samo nekoliko sati nakon što se Brand u ponedjeljak pojavio na londonskom sudu koji ga je osudio na 10 godina i šest mjeseci zatvora. Porota ga je proglasila krivim po jednoj točki optužnice za silovanje i trima točkama optužnice za seksualni napad.
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