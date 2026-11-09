Sud u Southwarku
Russell Brand osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora
Russell Brand osuđen je na deset godina i šest mjeseci zatvora zbog silovanja obožavateljice i seksualnih napada na još tri žene na vrhuncu svoje karijere u industriji zabave.
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Russell Brand (51) proglašen je krivim nakon četverotjednog suđenja na Krunskom sudu u Southwarku, tijekom kojeg je opisan kao nemilosrdan i manipulativan seksualni predator, piše The Guardian.
Osramoćeni komičar osuđen je za silovanje 21-godišnje obožavateljice i seksualne napade na tri žene u odvojenim incidentima između 2004. i 2009. godine.
Oslobođen je dviju dodatnih optužbi za silovanje i jedne optužbe za pokušaj nedoličnog seksualnog napada.
Nakon izricanja osuđujuće presude londonska Metropolitanska policija otkrila je da je Brand pod istragom zbog još dviju prijava za silovanje.
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