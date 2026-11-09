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Sud u Southwarku

Russell Brand osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora

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N1 Info
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09. stu. 2026. 15:35
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(FILES) British comedian and actor Russell Brand arrives at the Southwark Crown Court as his rape and sexual assault trial continues in south London on October 30, 2026.
Henry NICHOLLS / AFP

Russell Brand osuđen je na deset godina i šest mjeseci zatvora zbog silovanja obožavateljice i seksualnih napada na još tri žene na vrhuncu svoje karijere u industriji zabave.

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Russell Brand (51) proglašen je krivim nakon četverotjednog suđenja na Krunskom sudu u Southwarku, tijekom kojeg je opisan kao nemilosrdan i manipulativan seksualni predator, piše The Guardian.

Osramoćeni komičar osuđen je za silovanje 21-godišnje obožavateljice i seksualne napade na tri žene u odvojenim incidentima između 2004. i 2009. godine.

Oslobođen je dviju dodatnih optužbi za silovanje i jedne optužbe za pokušaj nedoličnog seksualnog napada.

Nakon izricanja osuđujuće presude londonska Metropolitanska policija otkrila je da je Brand pod istragom zbog još dviju prijava za silovanje.

Teme
russell brand seksualni napadi seksualni predator silovanje suđenje

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