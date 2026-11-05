"seksualni predator"
Russell Brand kriv za silovanje i seksualne napade: "Bio je bezobziran, proračunat, manipulativan"
Britanski glumac Russell Brand u četvrtak je na sudu u Londonu proglašen krivim za silovanje i seksualne napade i prijeti mu zatvorska kazna.
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Russell Brand, nekoć jedan od najistaknutijih britanskih medijskih osoba i bivši suprug američke pjevačice Katy Perry, odbacio je optužbe suda, tvrdeći da su se sporni događaji odvijali ili uz pristanak svih sudionika ili su naknadno izmišljeni.
Tužitelji su 51-godišnjaka, koji je glumio u filmovima "Get Him to the Greek" i "Arthur", opisali kao bezobzirnog seksualnog predatora.
Na londonskom sudu Southwark Crown Court proglašen je krivim po jednoj točki optužnice za silovanje i po trima točkama za seksualne napade.
Oslobođen je optužbi za još dva silovanja i pokušaj nedopuštenog seksualnog napada. Brand je silovao ili zlostavljao šest žena kako bi zadovoljio svoj nezasitan seksualni apetit na okrutan način u predatorskom stilu, rekli su ranije tužitelji.
Tužiteljica Riel Karmy-Jones svojedobno je izjavila da su se neke od silovanih šest žena protivile njegovim postupcima, dok druge nisu imale priliku reagirati na njegovo ponašanje.
Dodala je da Brandu to nije bilo važno. Iako je znao biti duhovit i šarmantan kada je nešto želio, imao je i djetinjasto očekivanje da svaka njegova želja mora biti ispunjena, dodala je.
"Bio je bezobziran, proračunat, manipulativan i – prema tvrdnjama tužiteljstva – seksualni predator", rekla je tada Karmy-Jones.
Navodna kaznena djela počinjena su u desetljeću u kojemu je Brand napredovao od stand-up komičara do televizijskog voditelja, glumca i holivudske zvijezde. Prvi se incident navodno dogodio 1999., dok je nastupao u programu koji se održavao na marginama konferencije Laburističke stranke u Bournemouthu.
Žene koje su ga optužile nisu se međusobno poznavale i nisu kontaktirale policiju sve dok 2023. godine nisu emitirane televizijska emisija i medijski izvještaj u kojima su druge žene iznijele anonimne optužbe, rekla je tužiteljica.
Komičar, poznat po svom ekstravagantnom stilu i izgledu, postao je slavan u Britaniji, a onda dobio uloge u brojnim filmovima, uključujući "Get Him to the Greek" 2010., iste godine kada se oženio Perry. Razveli su se 2012. godine.
U novije vrijeme Brand se pojavljuje u online emisijama kao komentator američke politike, religije i slobode govora.
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