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u 85. godini

Preminuo američki glumac Stacy Keach, iza sebe je ostavio bogatu kazališnu i filmsku karijeru

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11. stu. 2026. 08:35
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Stacy Keach. Photo: Richard Shotwell/Invision/AP File
Richard Shotwell/Invision/AP File

Američki glumac Stacy Keach, jedan od cijenjenih kazališnih umjetnika svoje generacije, poznat široj publici po ulozi privatnog detektiva Mikea Hammera, preminuo je u utorak u 85. godini. Umro je u svom domu u poljskoj Magdalenki, nakon dugotrajne borbe s ozbiljnim srčanim problemima i zatajenjem srca, objavila je njegova supruga Malgosia Tomassi Keach.

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Keach je tijekom bogate karijere ostvario niz zapaženih kazališnih, televizijskih i filmskih uloga.

Iako je bio poznat kao vrstan interpretator Shakespeareovih likova, televizijska publika najviše ga pamti po ulozi tvrdokornog detektiva Mikea Hammera, lika iz kriminalističkih romana Mickeyja Spillanea.

Od Shakespearea do televizijskih serija

Keach je tijekom karijere nastojao izbjegavati ponavljanje istih uloga. Na kazališnim je daskama glumio Hamleta, Richarda III. i Kralja Leara, dok je na filmu i televiziji utjelovio vrlo različite likove, piše CNN.

Među njegovim zapaženijim ostvarenjima bili su filmovi „The Ninth Configuration”, „Nebraska” Alexandera Paynea i „Jay Kelly”, u kojem je prošle godine glumio oca lika Georgea Clooneyja. Pojavio se i u serijama „Titus” i „Prison Break”, u kojoj je od 2005. do 2007. glumio upravitelja zatvora.

Za ulogu Ernesta Hemingwaya u televizijskoj miniseriji osvojio je Zlatni globus, a za nastup u brodadskoj predstavi „Indians”, u kojoj je glumio Buffalo Billa, bio je nominiran za nagradu Tony.

Uhićenje zbog kokaina gotovo mu je uništilo karijeru

Jedno od najtežih razdoblja njegova života dogodilo se 1984. godine, kada je uhićen u londonskoj zračnoj luci Heathrow zbog pokušaja krijumčarenja kokaina u Veliku Britaniju. Drogu, oko 37 grama, skrivao je u limenci pjene za brijanje i drugim dijelovima prtljage. Uhićena je i njegova tajnica.

Osuđen je na devet mjeseci zatvora, a iza rešetaka je proveo šest mjeseci. U autobiografiji „All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage”, objavljenoj 2013., taj je događaj opisao kao najteži trenutak svojeg života.

Nakon izlaska iz zatvora otvoreno je govorio o ovisnosti o kokainu, o kojoj je svjedočio i pred američkim Kongresom. Upozoravao je na opasnosti ovisnosti, a svoja iskustva dijelio je i sa studentima te osobama koje su se liječile od ovisnosti.

Unatoč skandalu, uspio se vratiti na televiziju. Njegov povratak obilježili su film „Intimate Strangers” i ponovno oživljavanje serije o Mikeu Hammeru, koja je nakon njegova uhićenja bila odgođena.

Ljubav pronašao na snimanju serije

Keach je rođen u Savannahu u američkoj saveznoj državi Georgiji, u obitelji glumaca. Studirao je engleski jezik i dramsku umjetnost na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju, a glumačko obrazovanje nastavio je na Yaleu i u Londonu.

Bio je četiri puta u braku. Iza sebe je ostavio suprugu i djecu.

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