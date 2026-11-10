Psihijatrica za N1: Ono što si premijer Plenković dozvoljava izgovoriti meni je šokantno

Osvrnula se i na izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić, koja je jučer Grad Zagreb pozvala na odgovornost. "Jutros je gradonačelnik Tomašević imao svoju pressicu i ja mogu ponoviti elemente koje je tad izrekao. I mi kao Klub SDP-a u Gradskoj skupštini podupiremo svu moguću transparentnost da se vidi koja je to sistemska greška ili je individualna greška koja se dogodila i koja je kulminirala ovakvim slučajem. Ono što ministrica Hrstić danas kaže da je za ovo trebao znati osnivač, dakle Grad Zagreb, a premijer kaže da je bilo zataškavanja - to su dvije toliko ozbiljne optužbe. Kao prvo, raskrinkavaju ministricu Hrstić da uopće ne poznaje koja je struktura jedne zdravstvene ustanove i koja je uloga osnivača u toj ustanovi. Jer, da pozna, znala bi da se radi o članovima Upravnog vijeća. Pa me zanima na koji način bi članovi Upravnog vijeća trebali znati nešto što se odvija na klinici, kojim to točno mehanizmima, ako ni ravnateljica s time nije bila upoznata?", poručila je Medved.