U 34. godini preminuo glumac iz kultne serije Breaking Bad

Rođen u Jacksonu u Mississippiju, Mitte je pri rođenju pretrpio oštećenje mozga. Posvojen je kao dojenče, a u dobi od tri godine dijagnosticirana mu je cerebralna paraliza. Veći dio djetinjstva koristio je ortoze za noge i štake, no baveći se sportom i tjelovježbom s vremenom je nadišao potrebu za pomagalima pri hodanju.