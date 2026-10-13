RJ Mitte
U 34. godini preminuo glumac iz kultne serije Breaking Bad
Glumac RJ Mitte, čije je osobno iskustvo života s cerebralnom paralizom oblikovalo njegovu ulogu Waltera Whitea mlađeg u kultnoj televizijskoj seriji "Breaking Bad", umro je u ponedjeljak u 34. godini života.
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Vijest o Mitteovoj smrti u Brownsvilleu u Teksasu potvrđena je u priopćenju agencije koja je zastupala tog glumca. Pojedinosti o okolnostima njegove smrti nisu navedene.
"S dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt voljenog glumca, filantropa i strastvenog zagovornika prava osoba s invaliditetom, RJ Mittea", stoji u priopćenju.
Mitte je bio najpoznatiji po svojoj ulozi u AMC-evoj kabelskoj TV seriji "Breaking Bad", glumeći sina jedinca glavnog lika Waltera Whitea, neizlječivo bolesnog srednjoškolskog profesora koji ulazi u tajni život kriminala proizvodnjom kristalnog meta.
Kao osoba s cerebralnom paralizom, Mitte je unio rijetku mjeru autentičnosti u televizijski lik čiji je tjelesni invaliditet prikazan kao sporedna stavka u priči.
Njegova izvedba u ulozi Waltera "Flynna" Whitea mlađeg - lika koji se kretao uz pomoć štaka i govorio nerazgovijetno - jako brzo je privukla pozornost obožavatelja koji su mu nadjenuli nadimak „kralj doručka” zbog njegovih čestih pojavljivanja u scenama za obiteljskim stolom tijekom doručka.
Njegova uloga postajala je sve važnija kako se radnja serije razvijala. Isprva je bezbrižan tinejdžer koji se divio svom ocu, a potom se suočava s raspadom obitelji dok na vidjelo izlazi istina o Walteru Whiteu i njegovu alter egu "Heisenbergu", proizvođaču metamfetamina.
Hvaljena serija, koju kritičari često navode kao jednu od najboljih televizijskih drama svih vremena, prikazivala se od 2008. do 2013. godine te osvojila 16 nagrada Emmy, uključujući dvije za najbolju dramsku seriju.
Mitte je kasnije glumio srednjoškolskog hrvača s cerebralnom paralizom u filmu "Triumph" iz 2021. godine.
Rođen u Jacksonu u Mississippiju, Mitte je pri rođenju pretrpio oštećenje mozga. Posvojen je kao dojenče, a u dobi od tri godine dijagnosticirana mu je cerebralna paraliza. Veći dio djetinjstva koristio je ortoze za noge i štake, no baveći se sportom i tjelovježbom s vremenom je nadišao potrebu za pomagalima pri hodanju.
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