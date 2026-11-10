dizajn Jacqueline Durran
FOTO / Nezaboravna zelena haljina Keire Knightley iz filma "Atonement" ide na dražbu
Gotovo dva desetljeća nakon što je Keira Knightley očarala publiku u filmu „Okajanje” (Atonement) iz 2007. godine, smaragdnozelena svilena haljina koju je nosila u jednoj od ključnih scena filma bit će ponuđena na dražbi.
Zahvaljujući svojoj bezvremenskoj privlačnosti, haljina otvorenih leđa koju je dizajnirala Jacqueline Durran mogla bi postići cijenu do 120.000 funti (161.000 dolara) kada se 9. prosinca nađe na dražbi aukcijske kuće Christie's u Londonu, piše CNN.
Knightley je u filmu utjelovila Ceciliju, koja je haljinu nosila u jednoj od najvažnijih scena filmske adaptacije tragičnog ljubavnog romana Iana McEwana, u režiji Joea Wrighta.
U toj sceni Cecilia, nakon tjedana romantične napetosti, vodi ljubav s Robbiejem, sinom kućne pomoćnice kojeg glumi James McAvoy, u raskošnoj knjižnici obiteljske vile. Njih dvoje pritom jedno drugome priznaju svoje osjećaje.
„Kad smo počeli snimati film, svi smo znali da je riječ o ključnom trenutku i da haljina mora biti nezaboravna”, izjavila je Durran za Entertainment Weekly u intervjuu objavljenom 2017. godine.
„Joe Wright rekao mi je to odmah na početku, što je, naravno, stvorilo velik pritisak da pokušam osmisliti haljinu koja će ostati u sjećanju”, nastavila je.
„Ali zapravo nismo znali što će se dogoditi. Bilo je potpuno iznenađenje koliko je haljina odjeknula među publikom i koliko se izdvojila kao jedan od prepoznatljivih vizualnih elemenata filma.”
„Kad je film izašao 2007., sjećam se koliko se govorilo o toj haljini”, rekla je za CNN Caroline Young, autorica knjige The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors iz 2022. godine.
„Glamurozna je, nostalgična, a ta zelena boja ima posebno značenje”, dodala je.
Young je u svojoj knjizi napisala da „zelena boja ima dugu povijest povezivanja s burnim ljubavima i zabranjenim vezama”, istaknuvši da je haljina iz „Okajanja” „jedna od najviše spominjanih zelenih haljina posljednjih godina”.
„Budući da je taj dio filma smješten u 1930-e godine, haljina ima nešto od estetike Jean Harlow, osobito u načinu na koji pripijeni kroj prati tijelo i u tankim naramenicama”, objasnila je Young za CNN.
„To je savršeno ljeto prije nego što nastupi tragedija”, dodala je.
„Jedna od najprepoznatljivijih haljina u povijesti mode”
Wright je imao nekoliko konkretnih zahtjeva za Durran pri osmišljavanju haljine. Među ostalim, želio je da se „donji rub haljine kreće pri hodu i da suknja bude prilično široka”, prisjetila se dizajnerica.
„Želio je da haljina bude što spektakularnija i da bude zelena”, rekla je Durran, dodajući da redatelj nije odredio točnu nijansu.
Također je želio da haljina svojim izgledom podsjeća gledatelje na činjenicu da se radnja odvija tijekom najtoplijeg dana u godini. Zbog toga je Durran nastojala izraditi haljinu od „vrlo fine tkanine, kako bi bila iznimno lagana i bez čvrste strukture”.
Inspiraciju je pronalazila u knjigama o modi 1920-ih i 1930-ih godina, iz kojih je izdvajala elemente za koje je smatrala da bi pristajali Keiri Knightley.
Smaragdnozelena haljina, koja je „na filmskom platnu oživjela zahvaljujući iznimnoj umjetničkoj vještini”, danas se smatra „jednom od najprepoznatljivijih haljina u povijesti mode”, izjavila je Thais Hitchins, voditeljica dražbe u londonskom Christie'su.
U izjavi dostavljenoj CNN-u dodala je da je haljina postala „simbol žudnje, strasti i ljubavne priče koja slama srce”.
Haljina se gotovo 20 godina nalazila u privatnoj kolekciji
Nakon završetka snimanja filma haljina je izdvojena iz produkcijskog arhiva i prodana na dobrotvornoj dražbi 2008. godine.
Od tada se nalazila u privatnoj kolekciji u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je za CNN glasnogovornik aukcijske kuće Christie's.
„Kako se približava 20. godišnjica izlaska filma, ovo je posebno dirljiv trenutak za ponovno predstavljanje kultne haljine i skretanje pozornosti na ovaj nevjerojatan dio modne povijesti”, dodao je.
Haljina će biti ponuđena na dražbi pod nazivom Love & Lust: A Literary Guide („Ljubav i požuda: Književni vodič”).
Među ostalim predmetima koji će se naći na dražbi bit će i originalna umjetnička rješenja filmskih plakata za znanstvenofantastični film „Metropolis” iz 1927. godine i horor-klasik „Drakula” iz 1931. godine.
Na prodaju će biti ponuđena i tri vlastoručno napisana pisma britanskog pomorskog junaka Horatija Nelsona upućena njegovoj ljubavnici Emmi, lady Hamilton, kao i originalni kostim koji je engleska primabalerina Margot Fonteyn nosila u ulozi princeze Aurore u izvedbi baleta „Trnoružica” iz 1960. godine.
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