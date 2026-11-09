PEXELS/Michiel Ton

Apple Music priprema novu funkciju koja će korisnicima omogućiti da se snimaju dok pjevaju svoje omiljene pjesme, i to bez potrebe za korištenjem dodatnih aplikacija. Nova opcija zove se Selfie Sing, a trebala bi stići s operativnim sustavom iOS 27.3, čija je beta-verzija već dostupna.

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Riječ je o nadogradnji karaoke funkcije Apple Music Sing, predstavljene 2022. godine, koja korisnicima omogućuje da stišaju ili uklone izvorne vokale i sami preuzmu ulogu pjevača.

Nova značajka otići će korak dalje. Korisnici će moći odabrati pjesmu, uključiti kameru i snimati video dok pjevaju, a tekst pjesme istodobno će se prikazivati na zaslonu i pratiti ritam glazbe, piše Engadget.

Ipak, opcija neće biti dostupna za sve pjesme iz Appleova kataloga, već će imati vlastitu, posebno odabranu playlistu.

Od Madonne do Britney Spears

Apple je pripremio popis poznatih hitova uz koje bi korisnici mogli zapjevati. Među zasad najavljenim pjesmama nalaze se „Since U Been Gone” Kelly Clarkson, „What Makes You Beautiful” grupe One Direction, „Like a Virgin” Madonne, „...Baby One More Time” Britney Spears i „9 to 5” Dolly Parton.

Iz Applea poručuju kako je riječ o pjesmama koje gotovo svi znaju napamet i uz koje se ljudi spontano počnu pjevati čim ih čuju.

Glas možete prilagoditi efektima

Nakon odabira pjesme i uključivanja kamere korisnici će moći dodatno uređivati svoj vokal. Na raspolaganju će imati nekoliko zvučnih efekata, među kojima su Megaphone, Echo, Concert Hall i Studio, a moći će prilagođavati i glasnoću svojeg pjevanja.

Kad završe sa snimanjem, video će moći spremiti ili podijeliti s prijateljima.

Uz novu karaoke funkciju, iOS 27.3 trebao bi donijeti i dodatne mogućnosti umjetne inteligencije za Siri te redizajniranu aplikaciju Zdravlje. Šira dostupnost nove verzije operativnog sustava očekuje se tijekom prosinca.