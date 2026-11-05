reagirala i ministrica
Oglasili su se iz KBC-a Sestre milosrdnice nakon odlaska osam radiologa zbog imenovanja Dijane Zadravec
Nakon imenovanja Dijane Zadravec za predstojnicu Zavoda, osam specijalista radiologije podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Iz KBC-a Sestre milosrdnice poručuju kako zdravstvena skrb za pacijente trenutačno nije ugrožena.
Nezadovoljni liječnici uputili su pisani dopis Upravi bolnice u kojem su upozorili na organizacijske probleme i moguće posljedice za daljnji rad. Situacija se dodatno zakomplicirala nakon što je osam specijalista radiologije podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa, čime se otvorilo pitanje kako bi njihov odlazak mogao utjecati na rad Zavoda i dostupnost zdravstvene skrbi pacijentima.
Ministarstvo zdravstva u međuvremenu je od bolnice zatražilo očitovanje, dok liječnička udruga upozorava na moguće posljedice za pacijente.
Sada su se oglasili iz KBC Sestre milosrdnice, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom medijskih napisa o izboru predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te nezadovoljstvu dijela liječnika Zavoda, KBC Sestre milosrdnice želi pojasniti okolnosti trenutačne situacije.
Budući da još traje rok za podnošenje pravnih lijekova u natječajnom postupku za izbor predstojnice Zavoda, KBC je dužan poštovati propisani postupak i prava svih njegovih sudionika. Stoga u ovom trenutku neće komentirati pojedinačne elemente postupka niti iznositi ocjene koje bi mogle prejudicirati njegovo okončanje.
KBC Sestre milosrdnice potvrđuje da je dio liječnika sa Zavoda izrazio nezadovoljstvo odlukom donesenom u natječajnom postupku te se Upravi KBC-a obratio pisanim dopisom u kojem se ukazuje na određena organizacijska pitanja i moguće poteškoće u radu Zavoda. Dio liječnika podnio je i zahtjeve za prestanak radnog odnosa.
U KBC-u Sestre milosrdnice zaposleno je ukupno 43 specijalista radiologije i 16 specijalizanata. 8 specijalista radiologije je podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Klinika za tumore radi redovito, a svi dijagnostički i terapijski postupci trenutačno se odvijaju prema planu te pružanje zdravstvene usluge pacijentima nije ugroženo.
Uprava KBC-a nastavit će razgovore s liječnicima oko organizacijskih pitanja i osiguravanja stabilnog funkcioniranja Zavoda. Razgovori će se voditi neovisno o tijeku i ishodu postupka po pravnim lijekovima, uz poštovanje prava svih uključenih."
Oglasila se i ministrica
"Ovdje prvenstveno treba gledati interes i sigurnost pacijenata, kao i dostupnost, kontinuitet i kvalitetu zdravstvene skrbi. Treba sagledati sve činjenice, ali i primjedbe koje liječnici iznose Upravi.
Trenutno je riječ o šest plus dva liječnika koji su najavili svoj odlazak. Prema informacijama kojima raspolažem, Uprava bolnice kontinuirano razgovara s tim liječnicima i nastoji pronaći rješenje”, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić i poručila da vjeruje kako će liječnici u razgovoru s Upravom doći do rješenja.
Novinari su je pitali i kako je moguće da je Dijana Zadravec ranije smijenjena zbog narušenih međuljudskih odnosa, a sada ponovno imenovana na čelnu poziciju.
"Natječajni postupak još je u tijeku. Do utorka traje žalbeni rok na odluku donesenu u natječajnom postupku. Zbog toga se ne mogu iznositi detalji koji bi mogli utjecati na postupak ili prejudicirati njegov ishod",rekla je Hrstić i dodala kako problemi na koje upozoravaju liječnici nisu isključivo povezani s imenovanjem predstojnice, nego su i organizacijske prirode.
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