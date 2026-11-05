Oglasili su se iz KBC-a Sestre milosrdnice nakon odlaska osam radiologa zbog imenovanja Dijane Zadravec

"Natječajni postupak još je u tijeku. Do utorka traje žalbeni rok na odluku donesenu u natječajnom postupku. Zbog toga se ne mogu iznositi detalji koji bi mogli utjecati na postupak ili prejudicirati njegov ishod",rekla je Hrstić i dodala kako problemi na koje upozoravaju liječnici nisu isključivo povezani s imenovanjem predstojnice, nego su i organizacijske prirode.