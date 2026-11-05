SPORNI KAT I BAZEN
Inspekcija zatvorila gradilište Enisa Bešlagića na Korčuli: Gradio bez dozvole, evo koliko će to platiti
Građevinska inspekcija Državnog inspektorata zatvorila je gradilište poznatog bosanskohercegovačkog glumca Enisa Bešlagića u uvali Poplat, na području Vele Luke na Korčuli. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da su na postojećoj kući bez potrebne građevinske dozvole nadograđeni kat i vanjski bazen.
Oglas
Inspektori su na teren izašli nakon više prijava zaprimljenih tijekom listopada, a provedenim nadzorom potvrđene su nepravilnosti u gradnji.
"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je u listopadu ove godine više prijava koje se odnose na lokaciju iz Vašega upita, te je slijedom navedenog obavila inspekcijski očevid nad rekonstrukcijom postojeće stambene građevine", naveli su iz Državnog inspektorata.
Nadzorom je utvrđeno da je na kući bespravno nadograđena etaža, bez prethodno ishođene izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole. Inspektori su utvrdili i da je bez dozvole izgrađen i vanjski bazen, piše Slobodna Dalmacija.
"Sukladno odredbi članka 119. Zakona o Državnom inspektoratu, obustavljena je gradnja postavljanjem posebnog službenog znaka 'ZATVORENO GRADILIŠTE'. Inspekcijski postupak je u tijeku", stoji u odgovoru Inspektorata.
Bešlagić tvrdio da sanira krov
Slobodna Dalmacija ranije je izvijestila o radovima na nekretnini Enisa Bešlagića, nakon čega je Državni inspektorat najavio izlazak na teren.
Glumac je tada objašnjavao da je započeo sanaciju krova koji je prokišnjavao, no inspekcija je utvrdila da radovi uključuju bespravnu nadogradnju dodatne etaže i izgradnju bazena.
Na gradilištu nije bila postavljena ni propisana ploča s podacima o investitoru, izvođaču radova i nadzoru gradnje.
Prijavljen i zbog betoniranja pješačke staze
Osim zbog bespravne gradnje, Bešlagić je prijavljen i zbog betoniranja pješačke staze u uvali Poplat, koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.
Općina Vela Luka ranije je zatražila da se staza vrati u prvobitno stanje, no zasad nema potvrde da je beton uklonjen.
Susjedi su, prema navodima Slobodne Dalmacije, podnijeli i dodatne prijave zbog sumnji na nepravilnosti na okolnim parcelama i pomorskom dobru. Te su prijave još u fazi izvida.
Bešlagić je prije desetak godina kupio tri zemljišta na tom području, ukupne površine oko 2400 četvornih metara.
Za utvrđenu bespravnu gradnju predviđena je novčana kazna od 6000 eura, no inspekcijski postupak još nije završen.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas