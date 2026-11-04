"Prijatelj studenata"
Maršavelski podnio ostavku nakon priznanja da je pomagao srpskim studentima, Ostojić zatražio očitovanje SOA-e
Aleksandar Maršavelski, profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, podnio je neopozivu ostavku na članstvo u tom tijelu nakon što je javno priznao da je savjetima pomagao studentima u Srbiji.
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Maršavelski je za srbijanski portal Danas otkrio da je studentima pomagao pod pseudonimom "Prijatelj studenata", što je izazvalo političke reakcije u Hrvatskoj. Most je zatražio njegovu ostavku, ali i objašnjenja o načinu izbora članova Vijeća, koje je saborsko tijelo zaduženo za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi.
Slučaj otvara i pitanje je li svojim angažmanom prekršio pravila koja vrijede za članove Vijeća te postoji li mogućnost da je time ugrožena nacionalna sigurnost Hrvatske.
Ranko Ostojić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za tportal je rekao da se prije donošenja bilo kakvih zaključaka mora upoznati sa svim okolnostima.
"Samo Vijeće za građanski nadzor i provjera članova rade se nakon izbora u Saboru, osim u slučaju da je certifikat važeći. Ako se utvrdi da postoji prepreka za obavljanje funkcije člana, Odbor može pokrenuti postupak. Prije toga se moram upoznati s činjenicama", izjavio je Ostojić.
Dodao je da je već zatražio informacije od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), kako bi se utvrdilo ima li razloga za daljnje postupanje.
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