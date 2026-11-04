Maršavelski podnio ostavku nakon priznanja da je pomagao srpskim studentima, Ostojić zatražio očitovanje SOA-e

"Samo Vijeće za građanski nadzor i provjera članova rade se nakon izbora u Saboru, osim u slučaju da je certifikat važeći. Ako se utvrdi da postoji prepreka za obavljanje funkcije člana, Odbor može pokrenuti postupak. Prije toga se moram upoznati s činjenicama", izjavio je Ostojić.