izgubljena koncentracija
Pet trikova koji omogućuju bolju kontrolu digitalnih navika i obavijesti
Jutro počne, otvore se oči, a ruka već seže prema mobitelu. Iza toga stoji nekoliko stotina uzastopnih ponavljanja u kojima je mozak naučio da zaslon dolazi prvi. Neuroznanstvenici takav obrazac opisuju kao automatiziranu sekvencu, vrstu ponašanja koje više ne zahtijeva svjesnu odluku jer je dovoljno puta ponovljeno da se usidri ispod razine namjere.
Timovi inženjera i stručnjaka za ponašanje godinama su gradili platforme s jednim ciljem: zadržati korisnika što dulje na zaslonu. Svaki zvuk obavijesti i svaka oznaka odobravanja koja stiže nepredvidljivo, nagrađujući tek povremeno, namjerne su konstrukcije i služe se istim mehanizmima nagrade kao kockanje. Istraživači s Kalifornijskog sveučilišta u Irvinu utvrdili su da prosječnoj odrasloj osobi nakon svakog digitalnog prekida treba gotovo 23 minute da vrati razinu koncentracije kakvu je imala prije. Uz prosječnih 65 do 80 obavijesti na zaslonu dnevno, duboka se koncentracija teško vraća na punu razinu. Riječ je o pitanju volje, ali jednako i o arhitekturi alata kojima se svakodnevno rukuje.
Filtriranje po jednom kriteriju
Gotovo svaki savjet o digitalnoj higijeni spominje isključivanje signala s telefona, no rijetko tko objasni po kojoj logici. Prečesto se to svodi na impulzivno gašenje svega ili na beskonačno odgađanje jer radikalan zahvat izgleda neizvedivo.
Praktičniji je pristup proći kroz postavke telefona s jednim konkretnim mjerilom: traži li poruka reakciju unutar sljedećeg sata, a da bez nje nešto važno propada? Telefonski pozivi i poruke bliskih osoba prolaze taj test. Vijesti, društvene mreže, aplikacije za dostavu i pretplatnički bilteni ne prolaze. Njih vrijedi isključiti u cijelosti, i zvučno i vizualno, jer im je jedina svrha prekinuti ono na čemu se trenutačno radi.
Za one koji ne žele ići do kraja, tihi način rada bez prikaza na zaslonu dovoljan je kompromis. Aplikacija i dalje bilježi dolaznu poruku, ali ona čeka dok korisnik sam ne odluči pogledati. Razlika u koncentraciji između tih dviju postavki veća je nego što se čini na prvi pogled.
Gdje telefon leži noću
U bihevioralnoj ekonomiji arhitektura izbora opisuje kako raspored stvari u fizičkom okruženju oblikuje odluke, a da čovjek o njima ne odlučuje svjesno. Zdjelica slatkiša na stolu isprazni se češće nego ista zdjelica pohranjena u ormaru. Vlade i zdravstvene institucije to načelo već primjenjuju pri osmišljavanju javnih prostora, od rasporeda hrane u menzama do postavljanja stubišta ispred lifta.
Na mobitel vrijedi primijeniti isto. Uređaj koji noću leži na noćnom ormariću u pravilu postaje prva stvar koja se ujutro pogleda jer mozak koji se tek budi bira najlakši put. Fizički budilnik preuzima tu funkciju i uklanja jedini razlog zbog kojeg telefon uopće mora biti u spavaćoj sobi.
Premještanje ikona društvenih mreža s početnog zaslona dublje u mapu razbija automatizam. Svaki svjesni korak koji treba napraviti znači da refleks više ne radi sam od sebe.
Kratke pauze bez zaslona
Mozak koji nema duljih razdoblja bez digitalnog unosa rijetko ulazi u dublje faze koncentracije, one u kojima se složeni problemi zapravo rješavaju. Kratka i predvidljiva razdoblja bez zaslona tome pomažu, ali samo kad su dosljedna.
Sat vremena ujutro bez telefona, od buđenja do prvog obroka, dovoljno je kratko da ne izgleda kao odricanje, a dovoljno dugo da jutarnje razmišljanje dobije vlastiti smjer. Radni blokovi od 45 do 90 minuta bez provjere elektroničke pošte postaju produktivniji nego što se unaprijed čini. Večernja granica, primjerice u 21 sat, mnogo se lakše održava kad prijeđe u redovitu praksu, a predvidljivost tu djeluje jače od povremene dobre namjere.
Tjedni pregled upotrebe
I Android i iOS već godinama nude tjedne preglede korištenja zaslona. Podaci pokazuju koliko je sati provedeno u kojoj aplikaciji, koliko je puta zaslon otključan i u kojim je dijelovima dana upotreba bila intenzivnija. Većina korisnika te podatke ignorira ili ih prouči jednom pa zatvori.
Korisnije ih je promatrati kao dijagnostički alat. Ako upotreba određene aplikacije redovito raste između 16 i 18 sati svakog radnog dana, podatak otkriva kada je granica najranjivija i gdje treba napraviti prilagodbu, primjerice aktiviranjem fokusnog načina rada upravo u tom razdoblju. Male i mjerljive promjene koje se prate tjednima daju konkretan uvid u to što funkcionira, dok nejasna odluka o manjoj upotrebi telefona ostaje bez pokrića. Broj otključavanja zaslona dnevno često je precizniji pokazatelj od ukupnog vremena provedenog pred njim.
Zamjena za stari refleks
Bihevioralna istraživanja pokazuju da je uklanjanje navike bez zamjene znatno manje uspješno. Mozak naviknut na određenu vrstu podražaja i dalje poseže za njim nakon što je izvor uklonjen, traži alternativu i vraća se na staro ako je ne pronađe.
Fizička knjiga na noćnom ormariću zamjenjuje noćno listanje objava jer umoran mozak poseže za onim što mu je najdostupnije. Kratka šetnja bez slušalica i mobitela, deset do petnaest minuta, mijenja fiziološko stanje i smanjuje impuls za digitalnim unosom. Pisanje kratke bilješke rukom spaja motoričku aktivnost s obradom iskustva i ostavlja dojam dovršenosti koji beskonačno listanje nikada ne daje.
Navike izgrađene godinama mijenjaju se nizom malih i ponovljenih izbora koji s vremenom postaju novi automatizam, a promjena jedne postavke na telefonu tek je početna točka tog procesa
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare