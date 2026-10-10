Pet trikova koji omogućuju bolju kontrolu digitalnih navika i obavijesti

Timovi inženjera i stručnjaka za ponašanje godinama su gradili platforme s jednim ciljem: zadržati korisnika što dulje na zaslonu. Svaki zvuk obavijesti i svaka oznaka odobravanja koja stiže nepredvidljivo, nagrađujući tek povremeno, namjerne su konstrukcije i služe se istim mehanizmima nagrade kao kockanje. Istraživači s Kalifornijskog sveučilišta u Irvinu utvrdili su da prosječnoj odrasloj osobi nakon svakog digitalnog prekida treba gotovo 23 minute da vrati razinu koncentracije kakvu je imala prije. Uz prosječnih 65 do 80 obavijesti na zaslonu dnevno, duboka se koncentracija teško vraća na punu razinu. Riječ je o pitanju volje, ali jednako i o arhitekturi alata kojima se svakodnevno rukuje.