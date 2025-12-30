Provjerite mobitele: Ovih pet aplikacija može vam ugroziti sigurnost

Mnogi korisnici zaboravljaju da njihov uređaj već sadrži niz ugrađenih alata. Ipak, QR skeneri, diktatori, kalkulatori, kalendari i aplikacije za svjetlo milijunima se preuzimaju dodatno. Prema Reader’s Digestu, ove aplikacije često traže pristup koji nije nužan za njihovu funkcionalnost – primjerice, mikrofon ili kontakte – i prikupljene podatke prosljeđuju razvojnim programerima, koji ih mogu unovčiti. Ponekad takve aplikacije služe i za širenje malwarea.