Koliko je osoba u Hrvatskoj na bolovanju zbog ovisnosti? "Poslodavci su dovodili svoje radnike na liječenje..."

Ako poslodavac posumnja da radnik ima problema s alkoholom, Orešković kaže da se može pozvati na kršenje odredbi iz radnog odnosa ili ga potaknuti na liječenje. "Poslodavci ponekad kontaktiraju i medicinu rada, ako im je nešto čudno s radnikom, budući da postoji izvanredni liječnički pregled", rekao je. Dodao je da ako poslodavac radniku hoće pomoći onda inzistira da ide na liječenje i to zna uroditi plodom. "Uvjet da ostane na poslu je liječenje", kaže.