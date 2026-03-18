ZAŠTITA BATERIJE
Je li sigurno puniti telefon preko noći? Evo što kažu stručnjaci
Nekada je postojalo pravilo da ostavljanje telefona na punjaču preko noći šteti bateriji. Međutim, dizajn modernih uređaja značajno je poboljšan kako bi se smanjila šteta koju može uzrokovati stalno punjenje.
Vjerojatno ste već čuli upozorenja da punjenje telefona preko noći, bilo putem kabela ili bežičnog punjača, može oštetiti bateriju. Ali, koliko je to zapravo istina? Je li to stvarna opasnost ili samo još jedan mit ?
Najjednostavniji odgovor je da možete ostaviti telefon da se puni preko noći, pod uvjetom da znate nekoliko važnih detalja.
Danas to nije toliki problem kao što je nekad bio. Otprilike od 2010. godine proizvođači u telefone ugrađuju posebne čipove za upravljanje energijom koji automatski smanjuju protok električne energije kada baterija dosegne 100 posto. Ti čipovi, poznati kao PMIC-ovi (integrirani krugovi za upravljanje energijom), počeli su se pojavljivati sredinom 2000-ih, a kasnije su postali standardni u gotovo svim pametnim telefonima, piše Nova.rs.
Kada su integrirani u uređaj, ovi čipovi kontroliraju punjenje baterije, načine spavanja i buđenja sustava te napajanje raznih komponenti poput zaslona, procesora i memorije. Na taj način optimiziraju potrošnju energije i produžuju vijek trajanja baterije. Također sprječavaju pregrijavanje, što minimizira rizik od požara.
Međutim, čak ni ova tehnologija ne može sve sama. Važno je i kako koristite uređaj. Najbolji način za očuvanje baterije je držati je između otprilike 30 i 80 posto napunjenosti. Tako se smanjuje kemijsko i toplinsko opterećenje litij-ionskih ćelija. U praksi to znači da nije potrebno svaku večer potpuno puniti telefon, ali je dobro povremeno ga puniti tijekom dana, na kontroliraniji način.
Također, važno je i gdje ostavljate telefon dok se puni. Ako ga držite ispod jastuka, deke ili blizu izvora topline, temperatura može porasti, što uzrokuje brže trošenje baterije.
Savjeti za sigurno punjenje
Čip za upravljanje napajanjem ispravno radi samo ako koristite originalni punjač ili provjerenu zamjenu. Jeftini i netestirani punjači mogu zaobići sigurnosne mehanizme i predstavljati rizik.
Zato je važno koristiti punjače s odgovarajućim certifikatima. U Europi je to oznaka CE.
Obratite pozornost na snagu punjača. Za većinu telefona dovoljno je 18 do 30 vata za brzo punjenje, dok noviji modeli mogu podržati 45 do 65 vata. Starije i slabije punjače s vrlo malom snagom, kao i izrazito snažne punjače, treba izbjegavati ako ih vaš telefon ne podržava, piše Wired.
Dodatno, preporučuje se uključivanje opcije optimiziranog punjenja na iOS ili Android uređajima. Ova funkcija usporava punjenje tijekom noći i održava bateriju između 80 i 90 posto, a tek prije jutra je puni do 100 posto.
Ako možete, još je bolje isključiti telefon s punjača kada prijeđe oko 90 posto. To je posebno važno za starije uređaje, koji se lakše zagrijavaju tijekom punjenja.
Punjenje preko noći nije problem kao što je nekad bio, ali način na koji to radite i dalje čini veliku razliku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Najnovije
