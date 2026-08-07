dodani šećer
Kardiologinja upozorava: Ovo popularno piće moglo bi pridonijeti začepljenju arterija
Bolesti povezane sa začepljenjem arterija, odnosno aterosklerozom, među vodećim su uzrocima smrtnosti u svijetu. Kada se u krvnim žilama nakupljaju masne naslage, povećava se rizik od srčanog i moždanog udara te drugih ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti.
Većina ljudi zna da su za zdravlje srca važni redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana i smanjen unos soli. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije važno samo ono što jedemo nego i ono što svakodnevno pijemo.
Kardiologinja dr. Sirisha Vadali ističe da jedno popularno piće, koje mnogi smatraju bezazlenim, može negativno utjecati na zdravlje arterija ako se redovito konzumira, prenosi nova.rs.
Zaslađeni čajevi kriju mnogo više šećera nego što većina misli
Prema riječima dr. Vadali, velik problem predstavljaju industrijski zaslađeni čajevi, poznatiji kao ledeni čajevi, koji često sadrže gotovo jednako mnogo dodanog šećera kao gazirana pića.
„Pića s velikom količinom dodanog šećera mogu pridonijeti povećanju tjelesne težine, razvoju inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, povišenim trigliceridima te kroničnim upalnim procesima. Sve to s vremenom povećava rizik od stvaranja naslaga u arterijama“, objašnjava kardiologinja.
Njezine tvrdnje podupire i metaanaliza objavljena 2025. godine u časopisu Nutrition Journal. Istraživanje je pokazalo da osobe koje često konzumiraju zaslađena pića imaju veći rizik od povišenog krvnog tlaka, moždanog udara, kardiovaskularnih bolesti i metaboličkog sindroma.
Ni druga zaslađena pića nisu bezazlena
Osim zaslađenih čajeva, stručnjaci upozoravaju da velike količine dodanog šećera često sadrže energetska pića, aromatizirani napitci od kave te pojedini industrijski voćni sokovi.
Zbog toga je važno pažljivo čitati deklaracije i provjeravati koliko dodanog šećera sadrži proizvod koji kupujemo.
Kako sačuvati zdravlje arterija
Dr. Vadali naglašava da očuvanje zdravlja krvnih žila ne ovisi o jednoj namirnici ili jednom piću, nego o cjelokupnom načinu života.
Preporučuje redovitu tjelesnu aktivnost koja uključuje kombinaciju aerobnih vježbi i treninga snage jer takav način vježbanja pridonosi zdravlju krvnih žila i dobroj cirkulaciji.
Kada je riječ o prehrani, savjetuje što veći unos svježih i minimalno prerađenih namirnica, dok bi konzumaciju ultraprerađene hrane trebalo svesti na najmanju moguću mjeru.
Također je važno održavati krvni tlak i razinu kolesterola unutar preporučenih vrijednosti, ne pušiti, dovoljno spavati, kontrolirati stres i održavati zdravu tjelesnu težinu.
„Male promjene koje se dosljedno primjenjuju mogu imati velik utjecaj na zdravlje srca i krvnih žila“, ističe dr. Vadali.
Kako znati jesu li arterije zdrave
Za razliku od nekih drugih pokazatelja tjelesnog zdravlja, stanje arterija nije moguće procijeniti izvana, a prve promjene ne moraju izazivati nikakve tegobe.
„Naslage u arterijama mogu se godinama stvarati bez ikakvih simptoma“, upozorava dr. Vadali.
Zbog toga savjetuje redovite kontrole krvnog tlaka, kolesterola i razine šećera u krvi. Ako su rezultati izvan preporučenih vrijednosti, to može biti znak da su potrebne promjene životnih navika, a u pojedinim slučajevima i terapija koju će odrediti liječnik.
Osobe koje u obitelji imaju povijest srčanih bolesti, povišenog krvnog tlaka ili povišenog kolesterola trebale bi o tome obavijestiti liječnika, koji prema potrebi može preporučiti dodatne pretrage radi procjene kardiovaskularnog rizika.
Što je bolji izbor?
Iako je voda i dalje najbolji izbor za svakodnevnu hidrataciju, stručnjaci ističu da je nezaslađeni čaj mnogo bolja opcija od industrijskih zaslađenih čajeva.
Osobama koje intenzivno vježbaju ili mnogo vremena provode na visokim temperaturama mogu koristiti napitci s elektrolitima, no i tada je preporučljivo birati proizvode s malo ili nimalo dodanog šećera.
Stručnjaci na kraju podsjećaju da zdravlje srca ne ovisi o samo jednoj odluci, nego o svakodnevnim navikama. Redovito kretanje, kvalitetna prehrana, dovoljno sna i pažljiv izbor pića zajedno mogu znatno smanjiti rizik od bolesti srca i krvnih žila.
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