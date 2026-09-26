Od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj lani umrlo gotovo 20.000 osoba

Od KVB u 2025. umrle su 19.852 osobe, te su bolesti bile uzrok smrti 44 posto umrlih žena (11.020) te 35,4 posto umrlih muškaraca (8832). Među vodećim dijagnostičkim podskupinama izdvajaju se hipertenzivne bolesti, odgovorne za 10,8 posto ukupne smrtnosti (5405 osoba) te ishemijska bolest srca s udjelom od 10,5 posto (5227 osoba).