Kako svakodnevno konzumiranje mesa može utjecati na zdravlje srca?

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Meso je čest izvor proteina, željeza i vitamina B12, no nemaju sve vrste mesa jednaku nutritivnu vrijednost. Od udjela masnoće i stupnja prerade do načina pripreme i veličine porcija, nekoliko čimbenika može utjecati na to kako se meso uklapa u prehranu koja pogoduje zdravlju srca.

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EatingWell donosi nekoliko ključnih stvari na koje treba obratiti pozornost pri odabiru i pripremi mesa.

Nije svako meso isto

Govedina, svinjetina, piletina i puretina mogu imati različita nutritivna svojstva, ali sama vrsta životinje ne govori cijelu priču. Prema nutricionističkim stručnjacima, u obzir treba uzeti i čimbenike poput udjela masnoće te stupnja prerade mesa.

I srcu su potrebni proteini

Proteini su neophodni za stanice našeg tijela, među ostalim za njihovu obnovu i oporavak. Meso može biti značajan izvor proteina, ali tijelo potrebne proteine može dobiti i iz namirnica životinjskog i biljnog podrijetla ili njihovom kombinacijom.

Crveno meso može utjecati na kolesterol

Komadi crvenog mesa s visokim udjelom zasićenih masnoća i kolesterola mogu pridonijeti povećanju razine LDL kolesterola. Povišena razina LDL kolesterola povezana je s većim rizikom od srčanih bolesti. I svinjetina može sadržavati znatne količine zasićenih masnoća, ovisno o tome o kojem je dijelu mesa riječ.

Mesni naresci i kobasice zahtijevaju poseban oprez

Prerađeno meso, poput slanine, hrenovki, kobasica i različitih vrsta mesnih narezaka, može sadržavati velike količine dodane soli i masnoća. Visok unos natrija može povisiti krvni tlak, što je jedan od čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti.

Ulogu imaju i crijevne bakterije

Kada se redovito konzumiraju namirnice koje uključuju životinjske proteine, crijevne bakterije mogu pridonijeti stvaranju trimetilamin N-oksida (TMAO). Više razine te tvari u krvi povezuju se s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, znanstvenici još istražuju kakva je točno povezanost između TMAO-a i rizika od bolesti srca.

Željezo iz mesa lakše se apsorbira

Meso sadrži hem željezo, koje tijelo lakše apsorbira od željeza koje se nalazi u namirnicama biljnog podrijetla. Željezo je neophodno za prijenos kisika kroz tijelo. Hem željezo može biti osobito važno za osobe koje imaju povećan rizik od nedostatka željeza.

Meso je i izvor vitamina B12

Namirnice životinjskog podrijetla, poput mesa i mliječnih proizvoda, sadrže vitamin B12. Taj vitamin, među ostalim, ima važnu ulogu u kontrakciji mišića. Nedovoljan unos vitamina B12 povezuje se sa stanjima poput pretilosti i poremećaja razine masnoća u krvi.