Penjanje stepenicama moglo bi biti bolje za srce nego što mislite

Ako imate izbor između lifta i stepenica, možda je vrijeme da ipak odaberete stepenice. Istraživanje provedeno na više od 480.000 ljudi pokazalo je da osobe koje se redovito penju stepenicama imaju 39 posto manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti, dok je rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio 24 posto manji u usporedbi s onima koji se stepenicama koriste rjeđe.