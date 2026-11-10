FOTO, VIDEO / Drama u susjedstvu: Ogroman požar progutao industrijski objekt, izdano upozorenje

Općina Logatec

U ponedjeljak navečer izbio je veliki požar u industrijsko-obrtničkoj zoni Zapolje u slovenskom Logatcu, koji je zahvatio gotovo cijeli objekt površine 8000 četvornih metara. Prema dosadašnjim informacijama, nema ozlijeđenih. Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, no gašenje se nastavlja i danas. Nadležne službe upozorile su stanovnike da ne otvaraju prozore i ograniče boravak na otvorenom.

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Požar je izbio u ponedjeljak u 22:13 u industrijsko-obrtničkoj zoni Zapolje u Logatcu, u pogonu tvrtke Blok, koja se bavi recikliranjem otpadne električne i elektroničke opreme, plastike i metala, priopćila je Općina Logatec.

Vatra je zahvatila gotovo cijeli objekt površine oko 8000 četvornih metara.

Općina Logatec

Na mjesto događaja tijekom noći izašli su pripadnici 25 vatrogasnih postrojbi, policija, spasilačke službe, stožer civilne zaštite te Ekološki laboratorij Instituta Jožef Stefan (ELME). Nadležne službe bile su u telefonskom kontaktu i s Nacionalnim institutom za javno zdravstvo (NIJZ).

Prema dostupnim informacijama, u požaru nitko nije ozlijeđen.

Požar stavljen pod kontrolu

Vatrogasci su uspjeli staviti požar pod kontrolu, no intervencija i dalje traje.

Prema podacima slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje, na požarištu je trenutačno angažirano oko 150 vatrogasaca iz 37 vatrogasnih postrojbi. Tijekom jutra pristigle su nove ekipe kako bi zamijenile vatrogasce koji su na terenu bili cijelu noć.

Voditelj intervencije Urban Korenč izjavio je za slovensku novinsku agenciju STA da vatrogasci trenutačno gase pojedina veća žarišta te da se vatra nije proširila na susjedne objekte.

Dodao je da čekaju poboljšanje vremenskih uvjeta kako bi mogli započeti s raskapanjem požarišta i gašenjem preostalih žarišta.

Upozorenje stanovnicima: Ne otvarajte prozore

Prema prvim procjenama slovenskog Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, gusti dim koji se uzdiže s požarišta zasad ne predstavlja veću opasnost za stanovništvo jer su stambeni objekti dovoljno udaljeni od mjesta požara.

N1 Slovenija

Unatoč tome, Općina Logatec pozvala je stanovnike grada i okolnih naselja da ne otvaraju prozore, ograniče boravak na otvorenom te se pridržavaju preporuka Nacionalnog instituta za javno zdravstvo za postupanje u slučaju požara.

Korenč je izjavio da se dim trenutačno širi u smjeru suprotnom od naseljenih područja.

Mogući problemi s opskrbom vodom

Komunalno poduzeće Logatec upozorilo je stanovnike da bi zbog požara moglo doći do nestašice vode u većem dijelu Logatca, pojedinim dijelovima Zaplane te na dijelu područja Petkovca.

Na tim je područjima na snazi mjera obveznog prokuhavanja vode.

Policijska uprava Ljubljana priopćila je da su na požarištu i dalje angažirane hitne službe koje provode nužne mjere zaštite i gašenja.