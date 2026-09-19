EU čeka težak razgovor: "Vučićev režim može puno toga izgubiti"

"Jasno je da (Vučićev) režim može puno toga izgubiti, i da se na ovim izborima ne postavlja samo pitanje hoće li SNS poslije njih ostati na vlasti ili ne, već i hoće li mnogi od njegovih vodećih ljudi i pripadnika s njima povezanih klika završiti u zatvoru ili pobjeći u Dubai ili Moskvu", ocijenio je Bieber.