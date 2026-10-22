napetosti nakon skupa
VIDEO / Incident između pristaša SNS-a i Studentske liste: Letjele boce
Bilo je napeto na Novom Beogradu, gdje su se susrele pristaše Srpske napredne stranke (SNS) i pristaše Studentske liste, koji su se vraćali sa završnog predizbornog skupa te liste.
Oglas
Kako javlja portal Mašina, u nekoliko su navrata letjele boce, no zasad nema informacija o većim incidentima.
Kako se vidi na ostalim snimkama, pristaše SNS-a cijelo su vrijeme nakon svojeg skupa, održanog u dvorani "Ranko Žeravica", bile na Novom Beogradu.
Prema navodima, prolazili su tim dijelom grada s bakljama i zastavama na kojima je pisalo "Srbija pobjeđuje", ali nisu prelazili most prema središtu grada.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas