VIDEO / Incident između pristaša SNS-a i Studentske liste: Letjele boce

ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Bilo je napeto na Novom Beogradu, gdje su se susrele pristaše Srpske napredne stranke (SNS) i pristaše Studentske liste, koji su se vraćali sa završnog predizbornog skupa te liste.

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Kako javlja portal Mašina, u nekoliko su navrata letjele boce, no zasad nema informacija o većim incidentima.

Kako se vidi na ostalim snimkama, pristaše SNS-a cijelo su vrijeme nakon svojeg skupa, održanog u dvorani "Ranko Žeravica", bile na Novom Beogradu.

Prema navodima, prolazili su tim dijelom grada s bakljama i zastavama na kojima je pisalo "Srbija pobjeđuje", ali nisu prelazili most prema središtu grada.