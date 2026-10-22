POSVAĐANI HRVATI
Prvi put u povijesti: Jedina hrvatska stranka ne izlazi na izbore u Srbiji, evo zašto
Građanska inicijativa Hrvatska nacionalna vizija pozvala je u četvrtak pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji da u nedjelju, 25. listopada, izađu na srbijanske prijevremene parlamentarne izbore bez navođenja kojoj bi stranci ili koaliciji trebalo iskazati povjerenje.
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U priopćenju ta inicijativa poziva birače da podrže političku opciju u kojoj prepoznaju spremnost na otvoren dijalog, poštovanje ljudskih i manjinskih prava, uvažavanje hrvatske zajednice i nastavak europskog puta Srbije.
"Svaki je glas važan, a izlazak na izbore izraz je osobne odgovornosti prema vlastitoj zajednici i društvu kojem pripadamo“, navodi Hrvatska nacionalna vizija, zaključujući da "vizija ne čeka bolja vremena. Ona ih stvara“, navedeno je.
Hrvatska nacionalna vizija je inicijativa koju je pokrenula i vodi je aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica HDZ-a u Srbiji Jasna Vojnić.
DSHV prvi put ne izlazi na izbore
O izborima u Srbiji očitovao se i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV), koji je u objavi na Facebooku početkom listopada konstatirao kako Hrvati u toj državi neće imati nijednog kandidata.
"Po prvi puta u svojoj povijesti, DSHV neće biti zastupljen ni na jednoj izbornoj listi niti će imati svoje kandidate“, priopćila je press služba stranke bliska Tomislavu Žigmanovu.
Odgovornost za to on pripisuje svojim protivnicima i vodstvu Vizije zbog "razaranja institucionalnog okvira DSHV-a“.
Mediji na hrvatskom u Vojvodini ranije su objavili kako je neizlazak DSHV-a na izbore posljedica raskola u toj jedinoj političkoj organizaciji Hrvata u Srbiji.
Sukobi u DSHV-u
Sukob u stranci traje dulje od godinu dana, a obilježili su ga međusobni prijepori oko legitimiteta Žigmanova, čiji je predsjednički mandat istekao prošle godine, zbog čega dio vodstva traži unutarstranačke izbore.
U Srbiji se 25. listopada održavaju parlamentarni izbori u kojima će sudjelovati 18 proglašenih izbornih lista, od kojih devet imaju status lista nacionalnih manjina.
Od 2000. DSHV je na parlamentarne izbore izlazio u koalicijama, i to uglavnom sa strankama građanske orijentacije, a na prethodnim 2023. sa bošnjačkom Strankom pravde i pomirenja (SPP).
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