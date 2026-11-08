Hoće li se zatvarati ljekarne u malim mjestima? "Mnoge već rade u jednoj smjeni. Postojeći model je neodrživ"

Prema njenom izračunu, ljekarna u selu s nekoliko stotina stanovnika trebala bi svakoga dana imati 186 recepata za lijekove samo da bi mogla pokriti svoj hladni pogon. Uz nešto manje od 20 izdanih recepata godišnje po stanovniku, koliki je hrvatski prosjek, ljekarna u naselju s oko 500 stanovnika imala bi 9.800 recepata godišnje, što je prihod od 14.500 eura jer HZZO za ljekarničku uslugu isplaćuje 1.48 eura po receptu