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bez bitnog utjecaja

U Srbiji se ponovno glasa na 53 biračka mjesta: Može li se promijeniti rezultat?

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Hina
|
01. stu. 2026. 12:59
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25.10.2026., Beograd, Srbija – Gradjani cekaju u redovima od ranog jutra na birackom mjestu u Petoj beogradskoj gimmaziji kako bi dali svoj glas na izvanrednim parlamentarnim izborima. Photo: STRINGER/PIXSELL
STRINGER/PIXSELL

U Srbiji se u nedjelju ponovno glasa na 53 biračka mjesta, na kojima se na prošlonedjeljnim parlamentrarnim izborima nisu mogli utvrditi rezultati ili su ih poništila lokalna izborna povjerenstva, ali to glasanje ne može promijeniti pobjedu Studentske liste.

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Pravo glasa ima 24.438 građana.

Na izborima održanima 25. listopada Studentska lista uvjerljivo je pobjedila Srpsku naprednu stranku čije je kandidate predvodio donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Nepotpuni rezultati na temelju 98,73 posto prebrojanih glasova pokazali su da je SNS osvojio 38,97%, a Studentska lista 53,04%, što će joj - uz dosadašnju razliku od 623.223 glasa - donijeti 140 mandata, a SNS-u 104.

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Teme
srbija studentska lista aleksandar vučić parlamentarni izbori

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