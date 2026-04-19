Revizija otkrila propuste: Zagreb i još tri grada loše upravljaju prostorima

Revizija je prigovorila i da je Grad Strategiju upravljanja imovinom Grada donio 2020. godine, dok je Godišnji plan upravljanja imovinom donesen tek za 2025 godinu, i to, kako stoji u Izvješću, zbog pandemije koronavirusa i potresa. Revizija također navodi da Godišnjim planom za 2025. nisu utvrđeni pokazatelji ostvarenja zadanih ciljeva, stoga nije razvidno na koji se način planira pratiti ostvarenje zadanih ciljeva iz Strategije i evaluirati njegovu provedbu. Usto, nije obuhvaćen financijski okvir za provedbu aktivnosti te financijski pokazatelji ostvarenja plana, na koji način je povezan i usklađen s proračunom Grada za 2025., planiraju li se koristiti sredstva europskih fondova te na koji način je povezan s Planom razvoja Grada Zagreba do kraja 2027. godine.