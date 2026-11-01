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SK doznaje

Kovačević je dobio otkaz, evo tko preuzima Dinamo

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N1 Info
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01. stu. 2026. 09:08
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31.10.2026., Gradski stadion, Velika Gorica - SuperSport HNL 2026./2027., 12. kolo, NK Rudes - GNK Dinamo. Mario Kovacevic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Mario Kovačević danas bi trebao i službeno postati bivši trener, a Sport Klub doznaje da će trenersku poziciju privremeno preuzeti Jerko Leko.

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Prema saznanjima Denisa Draganovića, dosadašnji trener Dinamove B momčadi preuzet će Modre nakon šokantnog poraza protiv Rudeša, koji je bio kap koja je prelila duboku čašu strpljenja Zvonimira Bobana.

Leko će tako voditi momčad u Sunderlandu, gdje Dinamo u četvrtak u 21 sat igra utakmicu 4. kola Europske lige, piše Sport Klub.

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dinamo jerko leko mario kovačević

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