SK doznaje
Kovačević je dobio otkaz, evo tko preuzima Dinamo
Mario Kovačević danas bi trebao i službeno postati bivši trener, a Sport Klub doznaje da će trenersku poziciju privremeno preuzeti Jerko Leko.
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Prema saznanjima Denisa Draganovića, dosadašnji trener Dinamove B momčadi preuzet će Modre nakon šokantnog poraza protiv Rudeša, koji je bio kap koja je prelila duboku čašu strpljenja Zvonimira Bobana.
Leko će tako voditi momčad u Sunderlandu, gdje Dinamo u četvrtak u 21 sat igra utakmicu 4. kola Europske lige, piše Sport Klub.
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