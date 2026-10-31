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Jednostavan trik za savršenu salatu od kupusa: Treba vam samo jedan kuhinjski alat

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N1 Info
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31. lis. 2026. 21:06
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kupus
Pixabay/Ilustracija

Salata od svježeg kupusa odlično se slaže s raznim vrstama mesa i varivima, no njegovo rezanje često oduzima dosta vremena.

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Ako je kupus narezan previše sitno, može postati kašast, a ako su komadi preveliki, teže upijaju začine.

Postoji jednostavan trik koji olakšava pripremu, a sve što vam treba jest obična gulilica za povrće, piše Krstarica.

Kako brzo narezati kupus?

Glavicu kupusa prerežite na pola, a zatim svaku polovicu na četvrtine. Četvrtinu položite na dasku i gulilicom za povrće povlačite po unutarnjoj strani kupusa.

Tako ćete dobiti tanke, ravnomjerne trakice koje dobro upijaju začine i preljev. Osim toga, rezanje je brže i zahtijeva manje napora nego korištenje noža ili ribeža.

Trik za mekšu salatu

Kako bi salata bila ukusnija i mekša, uz sol dodajte malo šećera, ulje, ocat i najmanje 100 mililitara vode.

Sve dobro promiješajte i ostavite da odstoji petnaestak minuta prije posluživanja. Voda će dodatno omekšati kupus, a šećer naglasiti njegov okus.

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