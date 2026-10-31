ZABORAVITE NA RIBEŽ
Jednostavan trik za savršenu salatu od kupusa: Treba vam samo jedan kuhinjski alat
Salata od svježeg kupusa odlično se slaže s raznim vrstama mesa i varivima, no njegovo rezanje često oduzima dosta vremena.
Oglas
Ako je kupus narezan previše sitno, može postati kašast, a ako su komadi preveliki, teže upijaju začine.
Postoji jednostavan trik koji olakšava pripremu, a sve što vam treba jest obična gulilica za povrće, piše Krstarica.
Kako brzo narezati kupus?
Glavicu kupusa prerežite na pola, a zatim svaku polovicu na četvrtine. Četvrtinu položite na dasku i gulilicom za povrće povlačite po unutarnjoj strani kupusa.
Tako ćete dobiti tanke, ravnomjerne trakice koje dobro upijaju začine i preljev. Osim toga, rezanje je brže i zahtijeva manje napora nego korištenje noža ili ribeža.
Trik za mekšu salatu
Kako bi salata bila ukusnija i mekša, uz sol dodajte malo šećera, ulje, ocat i najmanje 100 mililitara vode.
Sve dobro promiješajte i ostavite da odstoji petnaestak minuta prije posluživanja. Voda će dodatno omekšati kupus, a šećer naglasiti njegov okus.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas