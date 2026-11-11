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BiH na nogama

Velika policijska akcija u BiH: Na meti deseci osoba, razbijaju se dvije kriminalne skupine

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Hina
|
11. stu. 2026. 09:44
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POLICIJA, BIH
N1 / F.Z., Ilustracija

Policija u Bosni i Hercegovini u srijedu je diljem zemlje provela veliku akciju usmjerenu protiv dvije kriminalne skupine umiješane u trgovinu drogom i pranje novca a na meti su deseci osoba povezanih s ilegalnim aktivnostima, potvrdili su iz Tužiteljstva Federacije BiH koje vodi istragu.

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Iz posebnog odjela tužiteljstva zaduženog za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pojasnili su kako koordiniraju policijske racije na području Zeničko-dobojske, Sarajevske, Unsko-sanske i Srednjobosanske županije kao i na području Republike Srpske.

Uz pripadnike entitetskih policija u akciju je uključena i Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA).

"Operativnim aktivnostima obuhvaćeno je više desetaka osoba a poduzete su mjere dokumentiranja kaznenih djela, prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti koje se dovode u vezu s djelovanjem organiziranih kriminalnih skupina", naveli su iz POSKOK-a dodajući kako su tijekom dosadašnjih istraga već zaplijenili više od 50 kilograma droge.

Identitet uhićenih nije objavljen no portal Raport navodi kako je u središtu ove istrage kriminalna skupina koju vodi stanovniti Muharem Smajlović iz Zenice, ranije osuđivan za različita kaznena djela.

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Teme
bosna i hercegovina droga policijska racija vijesti iz bih

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