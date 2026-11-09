‘Morao sam to napraviti, morao sam pronaći obrambeno rješenje jer su nam njihova dvojica napadača stvarala previše problema. Dossena nije mogao igrati zbog određenih tegoba, a nije mogao ni Kambwala. Jedino što sam mogao napraviti bilo je uvesti Smolčića. To nam je omogućilo da ostanemo u utakmici do kraja, ali nije bilo dovoljno’, rekao je Fàbregas za DAZN.