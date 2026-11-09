Como izgubio od Intera
Baturina ponovno izašao na poluvremenu: Fàbregas objasnio svoj potez
Martin Baturina odigrao je samo prvo poluvrijeme u porazu Coma 2:0 na gostovanju kod Intera u 11. kolu Serie A. Hrvatski reprezentativac počeo je utakmicu u početnoj postavi, no trener Cesc Fàbregas zamijenio ga je na odmoru. Jedan talijanski portal njegov je nastup ocijenio vrlo lošim.
Oglas
Inter je pitanje pobjednika riješio u prvih 20 minuta. Francesco Pio Esposito zabio je u 12. minuti nakon asistencije Djeda Spencea, a Marcus Thuram povisio je na 2:0 sedam minuta poslije. Como, koji je četiri dana ranije u Ligi prvaka pobijedio Lens 9:1, nije uspio pronaći odgovor na igru domaćina, prenosi tportal.
Calciomercato.it dodijelio je Martinu Baturini ocjenu 4,5. U obrazloženju je istaknuo da hrvatski veznjak nije uspio promijeniti ritam igre driblinzima te da nije ostavio značajniji trag u prvom poluvremenu.
Cesc Fàbregas nakon utakmice objasnio je zašto je Baturinu zamijenio Ivanom Smolčićem. Rekao je da je riječ o taktičkoj odluci kojom je pokušao zaustaviti Interove napadače.
‘Morao sam to napraviti, morao sam pronaći obrambeno rješenje jer su nam njihova dvojica napadača stvarala previše problema. Dossena nije mogao igrati zbog određenih tegoba, a nije mogao ni Kambwala. Jedino što sam mogao napraviti bilo je uvesti Smolčića. To nam je omogućilo da ostanemo u utakmici do kraja, ali nije bilo dovoljno’, rekao je Fàbregas za DAZN.
Španjolski trener priznao je da ga je posebno pogodio način na koji je njegova momčad primila pogotke.
"Morali smo pronaći malo ponosa, ravnoteže i fizičke snage. Boli me način na koji smo izgubili, primili smo dva gola nakon dvije lopte koje smo prelako izgubili. To ruši samopouzdanje. Oni su u protunapadima i prekidima među najboljima u Europi", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas