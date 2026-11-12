hrvatska desetkovana
Bilić prelomio: Ovo je početna postava Vatrenih za Wembley?
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras od 20:45 sati očekuje gostovanje kod Engleske na Wembleyju. Izbornik Slaven Bilić suočava se s velikim kadrovskim problemima jer zbog ozljeda, bolesti i suspenzija neće moći računati na nekoliko važnih igrača.
Oglas
Među onima koji će propustiti utakmicu su Josip Šutalo, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Franjo Ivanović, koji su izvan kadra zbog ozljeda. Dodatni problem predstavlja Luka Sučić, koji ima virozu i gotovo sigurno neće biti spreman za nastup.
Vatrenima neće moći pomoći ni Ivan Perišić, koji mora odraditi suspenziju zbog crvenog kartona zarađenog u utakmici protiv Španjolske.
Kako bi trebala izgledati početna postava?
Unatoč brojnim izostancima, Hrvatska će na Wembleyju pokušati sastaviti najjaču moguću momčad. Poseban motiv bit će i uzvrat za težak poraz od Engleske, koja je na Rujevici slavila čak 7:0.
Na vratima bi trebao biti Dominik Livaković, dok bi bekovske pozicije trebali zauzeti Josip Stanišić i Joško Gvardiol. Zbog problema s dostupnošću stopera, očekuje se da će u sredini obrane zaigrati Luka Vušković i Duje Ćaleta-Car.
U veznom redu najizglednija je kombinacija kapetana Luke Modrića, Matea Kovačića i Petra Sučića. Na krilima bi trebali zaigrati Martin Baturina i Nikola Vlašić, dok se u vrhu napada očekuje Igor Matanović, piše tportal.
Vjerojatni sastav Hrvatske
Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – P. Sučić, Kovačić, Modrić – Vlašić, Matanović, Baturina.
Utakmica Engleske i Hrvatske počinje u 20.45 sati, uz izravan prijenos na Novoj TV.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas