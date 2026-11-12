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hrvatska desetkovana

Bilić prelomio: Ovo je početna postava Vatrenih za Wembley?

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N1 Info
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12. stu. 2026. 10:50
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03.10.2026., stadion HNK Rijeka, Rijeka - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 3, 3. kolo, Hrvatska - Engleska. Slaven Bilić Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras od 20:45 sati očekuje gostovanje kod Engleske na Wembleyju. Izbornik Slaven Bilić suočava se s velikim kadrovskim problemima jer zbog ozljeda, bolesti i suspenzija neće moći računati na nekoliko važnih igrača.

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Među onima koji će propustiti utakmicu su Josip Šutalo, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Andrej Kramarić i Franjo Ivanović, koji su izvan kadra zbog ozljeda. Dodatni problem predstavlja Luka Sučić, koji ima virozu i gotovo sigurno neće biti spreman za nastup.

Vatrenima neće moći pomoći ni Ivan Perišić, koji mora odraditi suspenziju zbog crvenog kartona zarađenog u utakmici protiv Španjolske.

Kako bi trebala izgledati početna postava?

Unatoč brojnim izostancima, Hrvatska će na Wembleyju pokušati sastaviti najjaču moguću momčad. Poseban motiv bit će i uzvrat za težak poraz od Engleske, koja je na Rujevici slavila čak 7:0.

Na vratima bi trebao biti Dominik Livaković, dok bi bekovske pozicije trebali zauzeti Josip Stanišić i Joško Gvardiol. Zbog problema s dostupnošću stopera, očekuje se da će u sredini obrane zaigrati Luka Vušković i Duje Ćaleta-Car.

U veznom redu najizglednija je kombinacija kapetana Luke Modrića, Matea Kovačića i Petra Sučića. Na krilima bi trebali zaigrati Martin Baturina i Nikola Vlašić, dok se u vrhu napada očekuje Igor Matanović, piše tportal.

Vjerojatni sastav Hrvatske

Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – P. Sučić, Kovačić, Modrić – Vlašić, Matanović, Baturina.

Utakmica Engleske i Hrvatske počinje u 20.45 sati, uz izravan prijenos na Novoj TV.

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hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija slaven bilić wembley

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