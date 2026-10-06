"Propušteno je puno toga"
Ivan Ivković: "Stanišić se našao na meti kritika kao da je ubio Papu"
U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Ivan Ivković sa SportKluba i komentirao igru hrvatske reprezentacije pod Slavenom Bilićem te večerašnji susret na Poljudu protiv Španjolske.
Govoreći o večerašnjoj utakmici protiv aktualnih svjetskih prvaka, Ivković naglašava da nije optimist po prirodi pa mu je to teško biti u nogometu. Smatra da je optimizam u projekcijama budućnosti, pogotovo u nogometu, bespotreban. "Treba provjeriti s kojim će sastavima igrati, što se želi postići, koliko je sastav kompatibilan, ima li nekih dodatnih podstreha koji se mogu napraviti..." rekao je.
Ivković smatra da smo svi skupa malo prerano zaboravili utakmicu protiv Češke, reprezentacije koja ima srednje dobre uspjehe na europskoj razini. podsjetimo, Bilićevi "Vatreni" na gostovanju su pobijedili s 2:1, a nakon toga uslijedili su visoki porazi protiv Španjolaca i Engleza.
"Da je utakmica protiv Španjolske završila 3:1, nikome ništa. Držao si se, bio u utakmici, i izjednačio. To bi bila i neka motivacija za budućnost. A ovo protiv Engleza...", rekao je.
Poručio je da visoke poraze doživljava manje stresno od većine. "Kad igraš protiv reprezentacije koja ima volje trpati golove, može ti se dogoditi katastrofa. Da čovjek hoće biti zlonamjeran, rekao bi da smo si sami stvorili tu atmosferu protiv Engleza. Oko 3, 4:0 svi zapravo biraju kako će igrati. Mogla se vrlo lako dogoditi situacija da su Englezi stali", istaknuo je.
Dodaje da je u tri utakmice ovog ciklusa shvatio neke stvari. "Možda ću zvučati zlonamjerno, ali ako je to trebalo shvatiti, onda smo i velikim problemima. Jer sastav koji je za Hrvatsku istrčao protiv Engleske, ja mislim da takav sastav ne bi izveo ni neki osnovnoškolac na Football Manageru. To na terenu nije moglo funkcionirati. Ti igrači u toj formaciji i s tom idejom igre to ne mogu skupa izvesti, što se planiralo protiv Engleza", istaknuo je.
Kaže da mu se i prije početka ciklusa činilo da se puno griješi oko poziva nekim igračima, odnosno nepozivanje drugih, kao i što se tiče taktičkih formacija koje se planiralo isprobati. Dodaje da mu nije jasno zašto se ne razmišlja o taktikama, stilovima igre i idejama koje bi odgovarale velikom broju igrača.
"Generalno gledajući, i u smislu motivacije i nekih taktičkih pikanterija i detalja, da je u ovom ciklusu puno toga propušteno, a to je puno veći problem od poraza 7:0", istaknuo je.
Ivković je, komentirajući Ivana Perišića na lijevom beku, istaknuo da to podrazumijeva određeno ponašanje drugog beka, određene stvari u build-upu, ponašanje krila kad ovaj krene naprijed te ponašanje napadača. "Jedno vuče drugo. Ako Perišić igra lijevog beka, to za sobom povlači i puno drugih stvari na terenu koje se moraju poklopiti da bi to imalo smisla. Jer, Perišić nije lijevi bek stila Gvardiola. Naravno da zna igrati obranu i da je u životu igrao obranu, ali njegova svijest i pozicioniranja će uvijek vući prema krilnom igraču", rekao je i dodao da je to za njega nogometna početnica.
Ivković je istaknuo da je Bilić donio odluku da će u reprezentaciji ostati neki stariji igrači koji imaju visok status u svlačionici i koji su u prošlosti imali ogromnu ulogu u reprezentaciji, ali to je, dodaje kadrovski problem, jer znamo da je hrvatska reprezentacija "najkraća" na pozicijama lijevog beka i desnog krila.
Te deficitarne pozicije, kaže, onda se moraju kompenzirati, ili pristankom da na njima igra malo slabiji igrač, kao što je 2018. godine bio Strinić, ili taktičko rješenje, koje podrazumijeva promjenu formacije i promjenu ideje igre. On zagovara formaciju 3-4-2-1. Na taj način, kaže, igrači koji na tim pozicijama igraju u klubu ili su igrali, i to dobro, to mogu i u reprezentaciji.
Najveći problem je, kaže, gdje je u toj priči Luka Modrić, zato što, na temelju igara u Milanu, može funkcionirati u sustavu gdje uz sebe ima sličnog razigravača i gdje se mora kontrolirati tempo. "Modrić je koristan, i na ovoj razini, protiv Češke, jer tu Hrvatska diktira tempo i nameće igru. Ali, kad Hrvatska igra drugi tip nogometa, višeg intenziteta, tu se vidi da Modrić ima probleme", rekao je i dodao da se tu mora napraviti plan kako maksimalno iskoristiti Modrića.
Govoreći o kritikama prema drugim igračima, kao što je Gvardiol. "Sve što znam o ljudskoj i psihologiji nogometaša, Gvardiolu bi trebalo biti olakšanje da je s reprezentacijom, a on za svoju karijeru ima opcija. Na SP-u je bio problem, utakmica protiv Paname je bila njegova najgora u karijeri. To je posljedica teške ozljede. Ovo što vidimo ove sezone u Cityju je jako dobro", rekao je.
Glasne kritike bile su upućene i prema Josipu Stanišiću. "Stanišić se našao na meti kritika kao da je ubio Papu, otprilike. Kao da je onaj Bugarin koji je bio na milimetar da ubije Papu, takav je dojam", istaknuo je.
Ivković podsjeća da su i Gvardiol i Stanišić standardni prvotimci u svojim klubovima, Manchester Cityju i Bayernu. Dodaje da je kontekst kluba i reprezentacije drugačiji. "Ali, njihova validacija kroz proces je važnija od ovoga. Malo je vrijeme da si to priznamo, to kakvi su igrači jednom u tri mjeseca za reprezentaciju manje je važno za njihovu procjenu kvalitete, kakvi su u kontinuitetu svojim klubovima", poručio je.
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