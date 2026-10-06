Ivan Ivković: "Stanišić se našao na meti kritika kao da je ubio Papu"

Ivković je, komentirajući Ivana Perišića na lijevom beku, istaknuo da to podrazumijeva određeno ponašanje drugog beka, određene stvari u build-upu, ponašanje krila kad ovaj krene naprijed te ponašanje napadača. "Jedno vuče drugo. Ako Perišić igra lijevog beka, to za sobom povlači i puno drugih stvari na terenu koje se moraju poklopiti da bi to imalo smisla. Jer, Perišić nije lijevi bek stila Gvardiola. Naravno da zna igrati obranu i da je u životu igrao obranu, ali njegova svijest i pozicioniranja će uvijek vući prema krilnom igraču", rekao je i dodao da je to za njega nogometna početnica.