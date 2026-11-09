Oglas

debitant

Bilić sprema iznenađenje za Wembley: Igrač Hajduka u prvih 11 protiv Engleske?

author
N1 Info
|
09. stu. 2026. 08:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
06.10.2026., stadion Poljud, Split - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 3, 4. kolo, Hrvatska - Spanjolska. Slaven Bilić Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju posljednja dva izazova u Ligi nacija. Vatreni će najprije gostovati na londonskom Wembleyju protiv Engleske, a nekoliko dana poslije na osječkoj Opus Areni ugostit će Češku.

Oglas

Prema informacijama Sportskih novosti, izbornik Slaven Bilić za gostovanje u Engleskoj razmatra i jedno neočekivano rješenje. U početnoj postavi mogao bi se naći Marin Šotiček, kojemu je ovo prvi poziv u hrvatsku A reprezentaciju.

Mladi nogometaš mogao bi dobiti priliku na poziciji koju inače pokriva Ivan Perišić, koji zbog crvenog kartona neće moći nastupiti protiv Engleske. Šotiček bi tako već na svom reprezentativnom debiju mogao dobiti značajnu ulogu u jednoj od najzahtjevnijih utakmica za Vatrene, pišu Sportske novosti.

Promjena se očekuje i u obrani. Zbog ozljede Josipa Šutala, njegovo bi mjesto u početnoj postavi vrlo vjerojatno trebao zauzeti Duje Ćaleta-Car.

Prema trenutačnim predviđanjima, Hrvatska bi na Wembleyju mogla zaigrati u sljedećem sastavu: Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Jakić, Kovačić – Vlašić (Marco Pašalić), Matanović, Baturina (Šotiček).

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija marin šotiček slaven bilić slaven bilić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ