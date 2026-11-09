Bilić sprema iznenađenje za Wembley: Igrač Hajduka u prvih 11 protiv Engleske?

Mladi nogometaš mogao bi dobiti priliku na poziciji koju inače pokriva Ivan Perišić, koji zbog crvenog kartona neće moći nastupiti protiv Engleske. Šotiček bi tako već na svom reprezentativnom debiju mogao dobiti značajnu ulogu u jednoj od najzahtjevnijih utakmica za Vatrene, pišu Sportske novosti.