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Bilić sprema iznenađenje za Wembley: Igrač Hajduka u prvih 11 protiv Engleske?
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuju posljednja dva izazova u Ligi nacija. Vatreni će najprije gostovati na londonskom Wembleyju protiv Engleske, a nekoliko dana poslije na osječkoj Opus Areni ugostit će Češku.
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Prema informacijama Sportskih novosti, izbornik Slaven Bilić za gostovanje u Engleskoj razmatra i jedno neočekivano rješenje. U početnoj postavi mogao bi se naći Marin Šotiček, kojemu je ovo prvi poziv u hrvatsku A reprezentaciju.
Mladi nogometaš mogao bi dobiti priliku na poziciji koju inače pokriva Ivan Perišić, koji zbog crvenog kartona neće moći nastupiti protiv Engleske. Šotiček bi tako već na svom reprezentativnom debiju mogao dobiti značajnu ulogu u jednoj od najzahtjevnijih utakmica za Vatrene, pišu Sportske novosti.
Promjena se očekuje i u obrani. Zbog ozljede Josipa Šutala, njegovo bi mjesto u početnoj postavi vrlo vjerojatno trebao zauzeti Duje Ćaleta-Car.
Prema trenutačnim predviđanjima, Hrvatska bi na Wembleyju mogla zaigrati u sljedećem sastavu: Livaković – Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Jakić, Kovačić – Vlašić (Marco Pašalić), Matanović, Baturina (Šotiček).
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