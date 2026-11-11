"Ovo što se dogodilo nije nesreća ni 'komplikacija'. Ovo je bilo vidljivo ubojstvo. Snimka postoji, a odgovornost ne smije stati samo na četvorici koji su na videu. Mora se ispitati tko je to dopustio, tko je nadzirao, tko je kasnio s reakcijom i tko je pokušao zataškati", poručio je bivši reprezentativac.