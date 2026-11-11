ANGAŽIRANI NOGOMETAŠ
Dejan Lovren oglasio se o smrti Kristiana Josipa Periša: "Pravda mora ići do kraja"
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren oglasio se povodom smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Nakon što je pogledao snimku događaja, Lovren je javno zatražio temeljitu istragu i utvrđivanje odgovornosti svih uključenih.
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U emotivnoj objavi poručio je da nitko ne zaslužuje postupanje kakvo je, prema njegovim riječima, vidljivo na snimci.
"Vidio sam snimku na kojoj si vezan i potpuno bespomoćan. Nije bitno što si radio ili što ti se događalo – nijedan čovjek, a pogotovo ne netko tko traži pomoć, ne zaslužuje da ga se tako tretira", napisao je Dejan Lovren.
"Nije to ni nesreća ni komplikacija"
Smatra da se odgovornost ne smije ograničiti samo na četvoricu medicinskih tehničara koji su uhićeni zbog sumnje na teško ubojstvo.
"Ovo što se dogodilo nije nesreća ni 'komplikacija'. Ovo je bilo vidljivo ubojstvo. Snimka postoji, a odgovornost ne smije stati samo na četvorici koji su na videu. Mora se ispitati tko je to dopustio, tko je nadzirao, tko je kasnio s reakcijom i tko je pokušao zataškati", poručio je bivši reprezentativac.
Naglasio je da bi bolnica trebala biti mjesto sigurnosti i zaštite pacijenata te pozvao nadležne da rasvijetle sve okolnosti Periševe smrti.
"Pravda mora ići do kraja, istina mora izaći na vidjelo, a odgovorni – svi odgovorni – moraju odgovarati. Tvoja obitelj zaslužuje odgovore. Ti zaslužuješ da tvoje ime ne bude samo još jedna vijest, nego podsjetnik da ljudski život i dostojanstvo nisu bezvrijedni. Počivaj u miru, Kristiane", zaključio je Lovren.
Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo
Kristian Josip Periš bio je bivši atletičar, diplomirani kineziolog i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke. Preminuo je 21. listopada na Odjelu za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.
Prema dosad objavljenim informacijama, njegovoj smrti prethodila je intervencija medicinskog osoblja nakon što je počeo vikati.
Gotovo tri tjedna poslije uhićena su četvorica medicinskih tehničara, koje zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo sumnjiči za teško ubojstvo. Privedeni su na Županijski sud u Zagrebu radi odlučivanja o istražnom zatvoru.
Okolnosti Periševe smrti i eventualna odgovornost drugih osoba tek se trebaju utvrditi.
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