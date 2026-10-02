ISTRAGA O SPORTSKOM KLAĐENJU
Nogometni savez zbog skandala suspendirao 448 dužnosnika!
Turski nogometni savez privremeno je suspendirao čak 448 sadašnjih i nekadašnjih klupskih dužnosnika, među kojima su i predsjednik Trabzonspora Ertugrul Dogan i dopredsjednik Besiktasa Hakan Daltaban, a u sklopu istrage o sportskom klađenju u turskom nogometu.
Oglas
Utvrđeno je da su svi suspendirani dužnosnici u proteklih pet godina uplaćivali oklade dok su bili na svojim pozicijama, u klubovima prve i druge tamošnje lige, službeno je naveo Turski nogometnim savez. Svi su oni prijavljeni stegovnom povjerenstvu saveza.
Turski mediji navode da je od 448 suspendiranih dužnosnika njih 171 bilo ili su još uvijek u klubovima elitnog turskog razreda.
Turski nogometni savez je pojačao nadzor nad sportskim klađenjem nakon što je tu zemlju prošle godine potresao jaki skandal po tom pitanju. U sklopu tadašnje istrage savez je na različita razdoblja suspendirao 149 djelitelja pravde te čak 1024 nogometaša.
U zasebnoj su istrazi početkom ovog tjedna privedeni jedan dužnosnik te šest članova glavnog sudačkog odbora zbog optužbi za uplitanje u sudačke procedure.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas