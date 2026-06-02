BBC izabrao 10 kultnih dresova sa SP-a. Među njima i hrvatski: "Veličanstveno"
Ostalo je deset dana do početka ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva. Meksiko i Južna Afrika odigrat će prvu utakmicu 11. lipnja u 21 sat. Uoči početka prvenstva BBC je odabrao deset kultnih dresova sa svjetskih prvenstava, a hrvatski dres iz 1998. godine završio je na šesto mjestu.
Riječ je o domaćem dresu "Vatrenih" sa SP-a iz 1998. godine, kad je Hrvatska osvojila brončanu medalju.
"Davor Šuker, Francuska 1998., crveno-bijela polja razasuta po ramenu. Veličanstveno. Uzorak postaje hrvatski nacionalni grb i čini ih odmah prepoznatljivima na nogometnom terenu.
Hrvatska je impresionirala na Euru '96. i tamo je nosila izvrsnu opremu, ali ovo je bio dirljiv sportski trenutak za zemlju, koja se natjecala na svom prvom Svjetskom prvenstvu od proglašenja neovisnosti sedam godina ranije.
Šuker, zajedno s Robertom Jarnijem, Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim i ostalima, odveo ih je u polufinale, gdje je napadač Real Madrida doveo svoju momčad u vodstvo od 1-0 protiv domaćina, prije nego što je Francuska inspirirana Lilianom Thuramom uzvratila udarac.
Hrvatska, noseći jednako kultni plavi gostujući broj, zatim je pobijedila Nizozemsku u doigravanju i završila treća", opisuje BBC.
Najboljim dresom proglašen je onaj Zapadne Njemačke iz 1190. godine, a na listi su i argentinski gostujući dres iz 1986. godine, američki gostujući dres iz 1994., brazilski domaći iz 1970., nigerijski domaći iz 2018. godine.
Drugu polovicu ljestvice čine nizozemski domaći dres iz 1974. godine, francuski domaći dres iz 1982., engleski gostujući dres iz 1966. te kamerunski domaći dres iz 2002. godine.
